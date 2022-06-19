Пользователи сети засыпали Зеленскую комплиментами.

Первая леди Украины Елена Зеленская с начала войны в нашей стране работает в тылу своего супруга, президента Владимира Зеленского. Она ведет информационную войну, дает интервью мировым СМИ об ужасах войны в Украине, помогает мирным жителям.

В этот раз она появилась на обложке глянцевой газеты Saturday, которая выходит в Великобритании уже более 200 лет. В новом интервью первая леди рассказала, как война разделила ее с супругом и многие другие украинские семьи.

На обложке глянца первая леди появилась в коричневом строгом платье длины миди. Дополнила она образ лодочками на высоком каблуке. На лицо Зеленская нанесла легкий макияж и распустила свои волнистые локоны.

"Очень красивая женщина", "Очень красивый кадр. Спасибо вам большое за вашу работу", "Самая лучшая", "Прекрасная первая леди", "Елена, вы очень красивая женщина, образец украинской женской красоты, очень стильная и одновременно простая и доступная", "Какая вы, глаз не отвести. Все будет Украина", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее стильный образ Елены Зеленской спровоцировал шквал эмоций в сети.

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