В этом году стилисты рекомендуют носить бежевый, золотой и серебряный маникюр на Новый год.

Приближается период новогодних праздников - особенное время, которое требует подготовки. Чтобы создать себе праздничное настроение и встретить 2021 год с удовольствием - важно подобрать подходящий наряд на Новый год и продумать свой образ. Кроме одежды, прически и аксессуаров стоит продумать, каким будет ваш новогодний маникюр. Хороший маникюр удачно подчеркнет образ и привлечет внимание гостей. С ним вы будете чувствовать себя уверенно и привлекательно.

Белый маникюр

Белый цвет - один из главных цветов 2021 года, а также цвет знака китайского гороскопа Быка. Это самый лучший выбор для праздничного маникюра. Он выглядит достаточно заметно, но при этом остается скромным и благородным. Разнообразить однотонным макияж можно блестками, аппликацией, стразами, узорами.

Маникюр с серебром

Серебристый маникюр выглядит одновременно ярко и достаточно умеренно. Перебарщивать с серебром не нужно - используйте его в меру. Для такого маникюра подойдет гель-лак с шиммером или глиттером для акцента на 1-2 ноготках, фольга, узкие серебристые полоски.

Маникюр с золотом

Мерцание золота на ногтях на ногтях напоминает о праздничном поводе и создает праздничную атмосферу. Это очень трендовый маникюр, который также можно использовать и на Новый год. Золотистые блестки могут украшать один или два пальца, или использоваться на всех ногтях в небольшом количестве. Также золотым глиттером можно сделать новогодний узор.

Полупрозрачный маникюр

Полупрозрачный маникюр - один из модных трендов 2021 года. Такой маникюр смотрится нежно и эффектно. Переход от лака к прозрачному ногтю может быть как плавным, так и в виде узора или полоски. Такой маникюр не все могут сделать дома, поэтому лучше обратиться к профессионалу.

Бежевый маникюр с узорами

Бежевый маникюр выглядит очень скромно и нежно. Натуральность и элегантность сейчас в моде, поэтому можете смело использовать бежевый цвет в маникюре на Новый год. Чтобы ногти выглядели празднично - используйте тематические узоры, наклейки или принты. Такой маникюр отлично смотрится на ногтях любой длины и сочетается с любой одеждой.

Зеленый маникюр

Популярным новогодним цветом является цвет ветвей елки. Зеленый цвет будет уместным на ногтях в новогоднюю ночь. Стилисты советуют наносить зеленый маникюр в матовом покрытии - так он станет более модным. Украсьте зеленые ногти стразами или новогодним рисунком для праздничного настроения.

Красный маникюр

В 2021 году стоит соблюдать осторожность с красным цветом. Этот цвет может разгневать символ года Быка и привлечь неудачи, поэтому астрологи советуют отказаться от такого маникюра. Однако если вы не суеверны - можете использовать красный в новогоднем маникюре. Этот цвет очень популярен в праздничном дизайне и предлагает множество узоров: со снежинками, оленями, полосками или с Дедом Морозом.

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Автор: Екатерина Пулатова