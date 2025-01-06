Стилист Галина Денисюк в интервью УНИАН рассказала, как выглядеть стильно даже в самые сильные морозы, и дала модные советы относительно зимнего гардероба.

Зима - это время, когда хочется завернуться во что-то теплое, но при этом выглядеть модно и уверенно. Известный украинский стилист и дизайнер одежды Галина Денисюк советует подходить к зимнему гардеробу не только с практической, но и со стильной стороны.

Какие существуют ключевые правила в создании многослойного образа, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть?

Создание многослойного образа - это искусство, которое позволяет не только выглядеть стильно, но и оставаться в тепле.Начинайте с базового слоя, такого как термобелье, добавьте теплоизоляционный средний слой и завершите все внешней одеждой, которая защищает от ветра и влаги. Не забывайте о гармонии цветов, различные текстуры и стильные аксессуары, чтобы добавить интересных акцентов.

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Как найти баланс между теплой одеждой и трендовыми вещами? Всегда ли надо жертвовать стилем ради комфорта?

Баланс между теплом и трендами возможен! Выбирайте качественные материалы, современные силуэты, технику слоения и добавляйте трендовые аксессуары. Не стоит жертвовать стилем, ведь при правильном подходе можно быть и в тепле, и в моде.

Какие ткани лучше всего подходят для зимних образов, если хочешь сохранить тепло, но избежать "тяжелого" вида?

Для зимних образов выбирайте легкие, но теплые ткани, такие как кашемир, шерсть (например, мериносовая), современные технические материалы или флис.Эти ткани хорошо удерживают тепло, добавляют элегантности и не выглядят громоздко. Комбинация текстур, таких как твид или букле, также добавляет индивидуальности вашему образу.

Что выбирать для зимних аксессуаров: шапку или шляпу, варежки или перчатки - и почему?

Выбор зависит от ваших потребностей и стиля. Шапки лучше удерживают тепло, а шляпы добавляют элегантности. Варежки теплее, поскольку пальцы находятся вместе, но перчатки обеспечивают большую функциональность. В зависимости от погоды и ваших приоритетов можно комбинировать эти аксессуары для создания идеального вида.

Какие цвета выглядят эффектно зимой, но при этом добавляют ощущение тепла?

Эффектно смотрятся теплые оттенки красного, бордо, вишневый, а также золотистый, горчичный, карамельный или оливковый. Темно-зеленый и насыщенный индиго добавляют элегантности, а нейтральные цвета, как серый или кремовый, создают уют. Комбинируйте эти оттенки с базовыми цветами для гармоничного образа.

Как одеться так, чтобы чувствовать себя комфортно в переменных температурах - например, на улице холодно, а в помещении тепло?

Слоистость - идеальное решение для таких ситуаций. Начинайте с легкого базового слоя, добавляйте теплый средний слой и используйте съемную верхнюю одежду. Так вы сможете легко регулировать свой комфорт, снимая или добавляя слои в зависимости от температуры.

Стоит ли комбинировать зимний гардероб с вещами из летнего? Как это сделать грамотно?

Да, летние вещи могут стать отличной базой для зимних образов. Например, легкие платья можно носить с теплыми колготами и объемными свитерами, а футболки - как базовый слой под жакетами. Главное - выбирать качественные материалы и правильно комбинировать цвета и текстуры.

Какие самые большие модные "ошибки" люди делают зимой, когда пытаются сохранить тепло?

Самые распространенные ошибки: выбор слишком тесной одежды, которая ограничивает движения, использование только черного цвета без акцентов, игнорирование аксессуаров или неправильный подбор тканей. Избежать этих ошибок поможет внимание к деталям и сочетание функциональности со стилем.

Как выбирать обувь на зиму, которая будет стильной, комфортной и теплой одновременно?

Ищите обувь с утепленной подкладкой, прочной нескользящей подошвой и водонепроницаемыми материалами. Популярные модели - кожаные ботинки, утепленные кроссовки или стильные ботфорты. Дополнительно можно использовать стельки из овчины для тепла.

Что бы вы порекомендовали тем, кто хочет создать капсульный гардероб для холодного сезона?

Составляя капсульный гардероб, выбирайте базовые вещи, которые легко комбинируются между собой. Включите теплые свитера, классическое пальто, универсальный пуховик, удобные брюки, стильные аксессуары и комфортную обувь. Выбирайте нейтральные цвета как основу и добавьте яркие акценты для индивидуальности.

Создание зимнего гардероба - это возможность подчеркнуть ваш стиль и оставаться в тепле независимо от погоды. Экспериментируйте, и ваш образ будет безупречным!