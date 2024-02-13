Стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, какие модные тенденции будут этой весной, от каких вещей стоит наоборот отказаться, а также о том, можно ли в секонд-хенде найти стильные вещи и создать крутые образы.

Андрей, расскажите, какие главные тренды будут весной 2024?

На самом деле, сейчас сложно говорить именно о трендах, потому что чаще говорят о fashion core, так называемых, мимолетных трендах. Это мини-тренды, которые приходят и уходят.

Про весну 2024 можно сказать, что более популярными будут цвета, а не формы и фасоны. Несмотря на то, что цвет года Peach Fuzz (персиковый пух), стилисты больше склоняются к темно-вишневому и оливковому цветам. Например, в начале зимы на пике популярности был total red, но сейчас больше отдают предпочтение другим оттенкам.

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Если говорить о силуэтах, то в тренде будут более женственные, подчеркнутая линия талии, отсылка к диоровскому new look.

По обуви - удобная, на низком ходу. Я бы рекомендовал обратить внимание на балетки.

Какие пять вещей обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы этой весной?

Номер один - большой палантин или шарф. Во-вторых, маленькая трикотажная шапочка, похожая на плавательную. В-третьих, я бы советовал приобрести приталеный жилет, который подчеркнет женственность. Также стоит обратить внимание на цветные колготки, но не красные, как я уже говорил. И еще один тренд - перчатки за поясом. Он может быть средней ширины. Такой пояс идеально сочетается с пальто или даже пуховиком. А главный плюс в том, что вы не потеряете свои перчатки.

Вы сказали, что в моду возвращаются балетки, которые мы несколько лет не видели и не слышали. Как-то о них все забыли. Почему сейчас они снова в тренде?

Мода циклична, и то, что касается балеток, сейчас в целом подъем во всем мире. Почему-то люди начали интересоваться балетными элементами. Несколько сезонов назад были популярны балетные пачки, поэтому едва ли не на каждой моднице можно было увидеть платье или юбку такого фасона.

Я бы не говорил, что это именно тенденция, я бы назвал это кором. Балетки, на самом деле, очень удобные. А сейчас дизайнеры экспериментируют с различными материалами - кожа, искусственная кожа, замш, тканевые балетки.

К слову, еще один кор, который пришел к нам с осени - шерстяные носки под балетки. Даже Prada выпустила коллекцию с таким трендом. При этом их можно комбинировать не только с балетками, но и с босоножками.

Интересно... Раньше многие смеялись над носками под босоножки, а сейчас это стало мегапопулярным...

На самом деле, этому тренду уже лет 5. Благодаря носкам, обувь не натирает ноги. Плюс ко всему в шерстяных носках тепло, а яркие цвета поднимают настроение даже в самую пасмурную погоду.

Давайте немного поговорим о джинсах. На какие модели стоит обратить внимание?

Слава Богу, низкая посадка из 90-х не прижилась, поэтому популярной будет высокая. Также стоит обратить внимание на широкие джинсы, джинсы-клеш, но в пределах разумного. В тренде остаются джинсы-багги, укороченные джинсы и потертости. Что касается последнего, то чем больше - тем лучше.

Совсем скоро девушки снимут уютные и теплые спортивные костюмы и начнут надевать платья. Какие будут в тренде?

Я бы отдал предпочтение женственным силуэтам, усиленной линии плеча, натуральной ткани - хлопок, шёлк, лён, трикотаж. Что касается принта, то в моде остается цветочный и горох.

Какие вещи, по вашему мнению, выглядят дорого?

Я всегда говорю, что максимально дорого выглядит естественность. Если говорить именно о вещах, то они должны быть без каких-то видимых дефектов. Например, если у вас есть качественный шерстяной свитер, то он должен быть без катышков, без налипших волосков.

Не менее актуальными и дорогими будут офисные костюмы - брюки-сигареты и приталеный пиджак, а не оверсайз. И, конечно, аксессуары.

Что вы можете посоветовать при выборе аксессуаров?

Ультрамодными будут или очень маленькие, или очень большие сумки, классическая сдержанная форма часов, браслеты и серьги с жемчугом. Кстати, еще в прошлом году жемчуг стал трендом. Он подходит под всё - как под классическую одежду, так и под спортивную.

А цепи остаются в моде?

Не особо, но если у вас street look или анималистический, то могут быть цепи. Но в целом от них стоит отказаться в пользу опять-таки жемчуга.

Первая леди Украины Елена Зеленская уже давно стала иконой стиля в нашей стране. А сейчас ей на пятки наступает супруга экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - Елена. Как вы оцениваете стиль этих женщин?

У Елены Залужной очень сдержанный классический стиль. Мне больше всего нравится то, что 90% гардероба и Елены Залужной, и нашей первой леди Елены Зеленской состоит из украинских брендов.

Что касается Зеленской, то я бы не сказал, что ее стиль очень изменился за время войны. Он, скорее, стал более продуманным. Возможно, стилист, который занимается ее одеждой, больше вкладывается в вещи, которые вне трендов. Он подчеркивает ее стиль и индивидуальность.

Те вещи, которые есть у первой леди, можно комбинировать и с другими, создавать новые капсулы. То есть это очень правильно и продумано. Со стилистической точки зрения, ни к одному выходу Зеленской придраться невозможно.

Давайте теперь определим главные антитренды весны.

Низкая посадка, которая была очень популярной прошлой весной, обтягивающие силуэты и стрип-платформы.

Не все украинцы могут позволить себе дорого одеваться. Дайте совет, как экономить на вещах.

Есть простая формула. Например, вам нужны джинсы. Они стоят 3000 гривень. Вы думаете, сколько раз вы их наденете. Допустим, 20 раз за месяц. В год это получается 240 раз. Теперь делим стоимость вещи на количество выходов. Получается - почти 13 гривень за один выход. При этом качественные джинсы прослужат вам очень долго.

А если стоит вопрос в выборе вечернего платья за 3000 гривень, которое вы наденете один или два раза, то понятно, что от такой покупки можно воздержаться.

То есть я бы тратил деньги на повседневные вещи, которые вы будете носить чаще всего.

Не секрет, что среди молодежи есть любители секонд-хенда. Я неоднократно слышала, что там можно найти просто сокровище, а не вещь. Что вы думаете по этому поводу?

Действительно, так и есть. Но на это нужно время, потому что так сразу что-то стильное подобрать - очень сложно. К тому же это бюджетно.

Интересно, что уже давно есть такой тренд, который называют бомж-стайл. И если вы хотите попробовать внедрить такой образ в свою жизнь, то секонд-хенд вам в этом поможет. Не стоит пугаться названия этого стиля, потому что, на самом деле, он комфортный в носке, не сковывает движения, довольно часто выглядит стильно. В целом он появился как антагонизм вылезанным и дорогим "лукам".