Борис Джонсон вызвал ажиотаж своим приездом в Украину.

После визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев 9 апреля в очередной раз много обсуждений вызвал его внешний вид.

Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

В первую очередь украинцы обратили внимание на его непослушные волосы, которые разлетались на ветру. Сам Джонсон отметил, что такие волосы у него с детства. Он пытается их укладывать, носит с собой расческу, но они все равно "не слушаются".

И если с волосами он ничего сделать не может, то вот галстуки подбирает очень тщательно. В феврале Джонсон уже приезжал в Киев. Тогда он надел зеленый галстук в поддержку президента Владимира Зеленского. Сейчас же, во время апрельской встречи, он надел голубой галстук. Эксперты сопоставили голубой галстук с пшеничным цветом волос Джонсона и отметили, что соединение этих цветов символизирует украинский флаг.

Кроме того, на встречу с Зеленским Джонсон надел поношенные туфли. Отсутствие шика также стало политическим жестом, которым премьер-министр продемонстрировал сочувствие и понимание украинскому народу, который сейчас борется с российской агрессией.

Также журналисты обратили внимание и на костюм Джонсона. Для визита в Украину он подобрал костюм бюджетной английской марки, стоимость которого достигает 20 тысяч гривень.

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