Удачная помада - залог хорошего макияжа.

Помада - это одно из основных косметических средств для удачного макияжа. Поэтому в женских косметичках их столько, что пересчитать сложно. УНИАН рассказывает, какие оттенки помады будут самыми популярными в ближайшее время.

Фуксия

Цвет фуксия идеально подходит как блюнеткам, так и блондинкам. Однако есть один очень важный нюанс: помада должна быть холодного оттенка, тогда ваши зубы визуально станут белее. Если же вы подберете более теплый оттенок, тогда будет заметна желтизна.

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Земляничный цвет

Земляничный цвет помады - это смесь красного и розового, которая идеально выглядит на губах. Конечно, этот цвет больше подойдет девушках, которые не бояться быть яркими и заметными, но вот скромные девушки с такими губами могут стать более раскрепощенными. Учитывайте то, что контур губ должен быть максимально ровным. Если линия будет не четкой, макияж губ будет смотреться вульгарно.

Прозрачный блеск

Если летом вы больше любите блески, а не помады, то обратите внимание на прозрачные или нюдовые оттенки. С их помощью вы визуально увеличите себе губы, поэтому сможете сэкономить на походе к косметологу, если такая необходимость была. Кроме того, блеск спасет ваши губки от обветривания.

Коричневая помада

Коричневая помада круто смотрится в матовом варианте. Она нежная, естественная и женственная. Обязательно присмотритесь к ней, если хотите создать вау-макияж. Более того, она сочетается с любым цветом теней.

Ранее УНИАН рассказывал, какие оттенки теней сейчас самые популярные.

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