Модный цвет помады 2023 / Скриншот Instagram

Помада - это одно из основных косметических средств для удачного макияжа. Поэтому в женских косметичках их столько, что пересчитать сложно. УНИАН рассказывает, какие оттенки помады будут самыми популярными в ближайшее время.

Фуксия

Цвет фуксия идеально подходит как блюнеткам, так и блондинкам. Однако есть один очень важный нюанс: помада должна быть холодного оттенка, тогда ваши зубы визуально станут белее. Если же вы подберете более теплый оттенок, тогда будет заметна желтизна.

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Модная помада 2023 / коллаж из фото

Земляничный цвет

Земляничный цвет помады - это смесь красного и розового, которая идеально выглядит на губах. Конечно, этот цвет больше подойдет девушках, которые не бояться быть яркими и заметными, но вот скромные девушки с такими губами могут стать более раскрепощенными. Учитывайте то, что контур губ должен быть максимально ровным. Если линия будет не четкой, макияж губ будет смотреться вульгарно.

Модная помада 2023 / коллаж из фото

Прозрачный блеск

Если летом вы больше любите блески, а не помады, то обратите внимание на прозрачные или нюдовые оттенки. С их помощью вы визуально увеличите себе губы, поэтому сможете сэкономить на походе к косметологу, если такая необходимость была. Кроме того, блеск спасет ваши губки от обветривания.

Модный блеск для губ 2023 / коллаж из фото

Коричневая помада

Коричневая помада круто смотрится в матовом варианте. Она нежная, естественная и женственная. Обязательно присмотритесь к ней, если хотите создать вау-макияж. Более того, она сочетается с любым цветом теней.

Модная помада 2023 / Скриншот Instagram

Ранее УНИАН рассказывал, какие оттенки теней сейчас самые популярные.

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