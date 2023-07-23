Обратите на них внимание, чтобы быть в тренде.

Профессиональные визажисты рассказали, какие тени сейчас на пике популярности. В первую очередь стоит обратить внимание на розовые оттенки, но и другие будут в тренде. Поговорим об этом подробнее.

Розовые тени

Недавно состоялась премьера самого розового фильма "Барби". Он вызвал такой ажиотаж, что многие модницы сразу же побежали за розовой косметикой. Что ж, это неплохая идея. Во-первых, этот цвет сейчас в тренде. Во-вторых, этот цвет сделает ваши глазки более выразительными, а образ - женственным. Однако не переборщите с розовым, чтобы не быть уж слишком гламурной.

Видео дня

Зеленый цвет

Летом это, пожалуй, один из самых популярных оттенков теней. Он ассоциируется с травой и утренней росой на ней. Более светлый оттенок зеленого цвета можно использовать как легкий шиммер на веках, а болотный цвет, например, идеально подходит под смоки-айс.

Пастель

Пастельные оттенки - это классика. Они подходят как молоденьким девушкам, которые не любят броский макияж, так и для бизнес-леди, которые ежедневно работают в офисе и ходят на встречи с деловыми партнерами. Более того, именно светлые оттенки теней пользуются популярностью у "дорогих" женщин, ведь он лишь слегка подчеркивает вашу естественную красоту.

Ранее УНИАН назвал модные формы бровей 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: