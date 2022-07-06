Эти атрибуты гардероба стали классикой и универсальным решением.

Есть базовые вещи, которые всегда смотрятся актуально и выгодно. УНИАН расскажет, что не выходит из моды годами и актуально сегодня.

Джинсы MOM

Среди огромного ассортимента именно эта модель стала универсальной. Эти джинсы хорошо садятся на любую фигуру, скрывают все ее недостатки, подчеркивают талию, выгодно смотрятся как с блузкой, так и со свитером крупной вязки. Летом их можно носить с футболкой или коротким топом. "Момы" можно сочетать с пуховиком, классическим пальто, курточкой.

Тренч

Классический тренч - это незаменимый атрибут в гардеробе каждой модницы. Он дополнит элегантный образ благодаря сочетанию простоты и привлекательности. В моде в 2022 году как короткие тренчи, так и миди. Носить их можно с брюками, джинсами или юбками.

Сумка-тоут

Мода на сумки очень переменчива. Еще вчера клатчи выглядели стильно и аристократично, как сегодня уже пошел тренд на мини-сумки. Неизменно популярность держит базовая сумка-тоут - в нее можно и положить все нужное, и с любым образом она будет выглядеть уместно.

Белые кроссовки

Несмотря на сложность в уходе за белой обувью, базовые белые кроссовки - must have в гардеробе каждой модницы. Уже давно прошли те времена, когда кроссовки были элементом чего-то спортивного.

Сегодня эта обувь будет выглядеть хорошо даже с классикой, независимо от сезона и погоды.

Босоножки с массивной подошвой

Тренд на "тракторную" подошву пришел в мир моды несколько лет назад и началось все с зимней обуви. Сначала это было просто практично, а сегодня это еще и модно. И данная тенденция точно не пропадет в ближайшем времени.

Напомним, названы самые стильные солнцезащитные очки 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: