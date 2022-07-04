Солнцезащитные очки - важный атрибут не только на лето. Их носят в период яркого солнца во все времена года. УНИАН рассказывает, какие модели очков актуальный в этом году.
Квадратные
Данная форма подходит далеко не всем по форме лица. Однако это не отменяет того факта, что в 2022 она является одной из самых трендовых. Если говорить о расцветке, то наиболее актуальными остаются черные и коричневые ("леопард"). Они являются универсальными, поэтому дополнят как классический, так и спортивный образ.
Ромбы
Менее классическая форма. Ее отлично сочетать с яркими молодежными нарядами. Она подходит для квадратной и овальной формы лица.
Безоправные
Такие очки отлично дополнят классический или деловой образ. За счет широкой палитры линз они могут быть как светлыми, так и темными или разноцветными. Больше всего такая модель подходит для квадратной формы лица.
Розовый кошачий глаз
Еще одна классная модель 2022 года. Она идеально подойдет под любую форму лица и умело подчеркнет любой образ.
Розовый цвет подойдет как к офисному классическому стилю, так и к повседневному аутфиту. Наиболее выгодно смотрятся солнцезащитные очки с тонкой оправой.
Напомним, названа стильная обувь на лето - босоножки с квадратным носком и "гладиаторы".