Летом очки являются незаменимым аксессуаром в борьбе с яркими лучами.

Солнцезащитные очки - важный атрибут не только на лето. Их носят в период яркого солнца во все времена года. УНИАН рассказывает, какие модели очков актуальный в этом году.

Квадратные

Данная форма подходит далеко не всем по форме лица. Однако это не отменяет того факта, что в 2022 она является одной из самых трендовых. Если говорить о расцветке, то наиболее актуальными остаются черные и коричневые ("леопард"). Они являются универсальными, поэтому дополнят как классический, так и спортивный образ.

Ромбы

Менее классическая форма. Ее отлично сочетать с яркими молодежными нарядами. Она подходит для квадратной и овальной формы лица.

Безоправные

Такие очки отлично дополнят классический или деловой образ. За счет широкой палитры линз они могут быть как светлыми, так и темными или разноцветными. Больше всего такая модель подходит для квадратной формы лица.

Розовый кошачий глаз

Еще одна классная модель 2022 года. Она идеально подойдет под любую форму лица и умело подчеркнет любой образ.

Розовый цвет подойдет как к офисному классическому стилю, так и к повседневному аутфиту. Наиболее выгодно смотрятся солнцезащитные очки с тонкой оправой.

Напомним, названа стильная обувь на лето - босоножки с квадратным носком и "гладиаторы".

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