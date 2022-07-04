Солнцезащитные очки 2022 / Фото - depositphotos.com

Солнцезащитные очки - важный атрибут не только на лето. Их носят в период яркого солнца во все времена года. УНИАН рассказывает, какие модели очков актуальный в этом году. 

Квадратные

Данная форма подходит далеко не всем по форме лица. Однако это не отменяет того факта, что в 2022 она является одной из самых трендовых. Если говорить о расцветке, то наиболее актуальными остаются черные и коричневые ("леопард"). Они являются универсальными, поэтому дополнят как классический, так и спортивный образ. 

Солнцезащитные очки 2022 / Фото - instagram.com

Ромбы

Менее классическая форма. Ее отлично сочетать с яркими молодежными нарядами. Она подходит для квадратной и овальной формы лица.

Солнцезащитные очки 2022 / Фото - instagram.com

Безоправные 

Такие очки отлично дополнят классический или деловой образ. За счет широкой палитры линз они могут быть как светлыми, так и темными или разноцветными. Больше всего такая модель подходит для квадратной формы лица.

Солнцезащитные очки 2022 / Фото - instagram.com

Розовый кошачий глаз 

Еще одна классная модель 2022 года. Она идеально подойдет под любую форму лица и умело подчеркнет любой образ.

Розовый цвет подойдет как к офисному классическому стилю, так и к повседневному аутфиту. Наиболее выгодно смотрятся солнцезащитные очки с тонкой оправой.

Солнцезащитные очки 2022 / Фото - instagram.com
Солнцезащитные очки 2022 / Фото - instagram.com

Напомним, названа стильная обувь на лето - босоножки с квадратным носком и "гладиаторы".

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