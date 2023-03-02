Стильные очки способны сделать образ заметным и привлекательным.

Солнцезащитные очки - это популярный аксессуар, который может эффектно дополнить любой образ. Но не очень удачные очки способны испортить аутфит, поэтому к подбору нужно подойти ответственно, изучив тенденции.

Как выбрать солнцезащитные очки

При выборе стоит учитывать форму лица, индивидуальный стиль одежды, цвет линз и качество самих очков. Например, женщинам с вытянутым лицом подойдет любая форма очков, а обладательницам округлых форм лучше избежать овальных и круглых очков.

Качеству изделия также нужно уделить особое внимание. Аксессуар должен быть тактильно приятным, поскольку он будет контактировать с лицом. Там не должно быть изъянов и дефектов. Теперь поговорим о стиле.

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Какие очки в моде в 2023

Последнее время всегда в тренде хорошо знакомые очки-авиаторы. Они идеально подходят как к классическому стилю, так и к спортивному. Благодаря универсальности такие очки - идеальное решение на каждый день.

Еще один модный в этом сезоне вариант очков - кошачий глаз. Они делают внешний вид модницы эффектным благодаря своей необычной вытянутой форме. К слову, такие очки отлично подходят под яркий макияж с акцентом на губы.

Очки оверсайз - едва ли не самые популярные в 2023 году. При этом стилисты уточняют, что очки не должны быть массивными. Объемными - да, но не массивными. Такой аксессуар подойдет любой моднице, так как четких границ его использования нет - очки-оверсайз подойдут девушкам с любой формой лица.

Напомним, назван самый неудачный цвет помады для женщин после 40.

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