Лучше отказаться от этого, чтобы не выглядеть глупо и безвкусно.

Профессиональные стилисты рассказали об элементах гардероба, которые нужно обязательно выбросить в 2023 году, чтобы не выглядеть глупо и старомодно.

Одежда, декорированная мехом

Меховые вставки уже несколько лет являются устаревшими. Это касается как базовой одежды, так и пуховиков или обуви. Даже если есть меховая вставка на капюшоне, от нее лучше избавиться как можно скорее.

Шапка крупной вязки

Несколько лет назад этот тренд покорил всех модниц, но уже в 2023 году он считается пережитком. Стилисты советуют заменить такие головные уборы на более лаконичные варианты. Тем более, в 2023 году актуальны яркие цвета, поэтому есть возможность экспериментировать.

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Шарф-снуд

Снуды покинули полки модных бутиков более пяти лет назад, но все равно до сих пор встречаются. Стилисты призывают исключить их со своего гардероба. На замену им пришли легкие платки и женственные тонкие шарфики.

Кожаные леггинсы

Эта вещь резко стала писком моды и резко лишилась этого статуса. В 2023 году подобная одежда выглядит нелепо и даже слегка вульгарно. Стилисты сравнивают черные кожаные леггинсы с леопардовыми лосинами.

Угги

В 2010-х они были мечтой каждой модницы, но сегодня угги - это пережиток прошлого. Их можно заменить челси на тракторной подошве или ботинками-ковбоями.

Замшевые ботфорты

Ботфорты - довольно стильная женская обувь как на осенне-весенний период, так и на зиму. Но сегодня от нее стоит отказаться, поскольку модные критики назвали ее пережитком прошлых лет.

К слову, вышли из моды и вязаные платья, с которыми ботфорты раньше сочетали модницы.

Напомним, что носить в 2023, чтобы выглядеть модно.

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