Рассказываем, какая одежда сделает вас заметными и привлекательными.

Вместе с новым календарным годом начался и новый сезон моды. Рассказываем, какая одежда будет актуальна в 2023 и с чем ее можно комбинировать.

Платья с анималистичным принтом

К "леопарду" на одежде всегда относились с опасением, но сегодня он и другие анималистичные расцветки возвращаются в моду. Сочетать такие платья или сарафаны можно с однотонными пиджаками и лаконичными босоножками.

Пальто из лакированной кожи

2023 - год экспериментов и ярких расцветок. Именно поэтому не стоит бояться сочетать оттенки "вырви глаз" с чем-то в этой же палитре. Стилисты рассказали, что подобное пальто будет отлично выглядеть с лосинами, юбками, платьями.

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Элегантное платье миди с вырезом на ноге

Такой изысканный образ станет отличным выбором для похода на романтический ужин, светское мероприятие или даже в офис. Дополнить его можно пиджаком свободного кроя базовых оттенков. Носить можно как с лодочками, так и с босоножками на каблуке или на плоской подошве.

Комбинезон

Еще один писк моды, который поможет выглядеть великолепно. Стилисты советуют обратить внимание на комбинезоны с открытыми плечами, так как они выглядят гламурно и дорого.

Шелковое платье

Раньше говорили о том, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Теперь это утверждение звучит иначе: в гардеробе должно быть шелковое платье.

Например, такой лаконичный вариант станет отличным выбором как на каждый день, так и для работы или для важной встречи. Все зависит от аксессуаров и прически.

Напомним, какое пальто будет модным в 2023 году.

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