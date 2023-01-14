Названы пять модных элементов гардероба в 2023 году / Фото - instagram.com

Вместе с новым календарным годом начался и новый сезон моды. Рассказываем, какая одежда будет актуальна в 2023 и с чем ее можно комбинировать. 

Платья с анималистичным принтом

К "леопарду" на одежде всегда относились с опасением, но сегодня он и другие анималистичные расцветки возвращаются в моду. Сочетать такие платья или сарафаны можно с однотонными пиджаками и лаконичными босоножками. 

Платья с анималистичным принтом / Фото - instagram.com
Платья с анималистичным принтом / Фото - instagram.com

Пальто из лакированной кожи

2023 - год экспериментов и ярких расцветок. Именно поэтому не стоит бояться сочетать оттенки "вырви глаз" с чем-то в этой же палитре. Стилисты рассказали, что подобное пальто будет отлично выглядеть с лосинами, юбками, платьями. 

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Пальто из лакированной кожи / Фото - instagram.com

Элегантное платье миди с вырезом на ноге

Такой изысканный образ станет отличным выбором для похода на романтический ужин, светское мероприятие или даже в офис. Дополнить его можно пиджаком свободного кроя базовых оттенков. Носить можно как с лодочками, так и с босоножками на каблуке или на плоской подошве.

Элегантное платье миди с вырезом на ноге / Фото - instagram.com

Комбинезон

Еще один писк моды, который поможет выглядеть великолепно. Стилисты советуют обратить внимание на комбинезоны с открытыми плечами, так как они выглядят гламурно и дорого.

Комбинезон / Фото - instagram.com

Шелковое платье

Раньше говорили о том, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Теперь это утверждение звучит иначе: в гардеробе должно быть шелковое платье.

Например, такой лаконичный вариант станет отличным выбором как на каждый день, так и для работы или для важной встречи. Все зависит от аксессуаров и прически. 

Шелковое платье / Фото - instagram.com

Напомним, какое пальто будет модным в 2023 году.

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