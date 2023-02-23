В жизни каждой женщины наступает период перемен. В первую очередь он оказывает влияние на волосы - это не секрет. Поэтому вы должны знать, какие прически будут топовыми в 2023 году, чтобы не прогадать.
Боб
Этот вариант подойдет как молодым девушкам, так и тем, кому за 40. В бьюти-индустрии есть много вариаций этой стрижки, начиная от традиционного на коротких волосах и заканчивая длинными волнистыми локонами. К тому же данная стрижка идеально подходит для непослушных волос.
Ультракороткое пикси
Данная стрижка - еще один вариант каре. Однако ее можно делать как ровной, так и с ассиметричностью. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. А главное преимущество пикси в том, что вам не придется ежедневно укладывать волосы.
Каскад
Главный секрет данной стрижки в мягких и переходных линиях и слоях, которые начинаются с макушки и протягиваются все ниже и ниже по длине волос. Каскад идеально сочетается с разными видами челок - удлиненной, прямой, ассиметричной, челкой-занавес.
Многослойные стрижки
Такие прически очень любят знаменитости, ведь с их помощью можно визуально уменьшить лицо и вытянуть шею. Она делается не так легко, как может показаться на первый взгляд, поэтому лучше обратиться к опытному мастеру. Суть многослойной стрижки заключается в том, чтобы каждый слой был длиннее предыдущего. Самый длинный - внизу, вверху - короче.
Лисий хвост
Эта стрижка больше подходит для длинных и вьющихся волос. Особенность этой прически в том, что срез делается под острым углом, после чего его края обрамляются филировкой. При этом длина волос не убирается.
Ранее УНИАН назвал прически, которые омолаживают женщин после 40.