Первое место заняла представительница США Р’Бонни Габриель.

14 января в Новом Орлеане огласили результаты конкурса "Мисс Вселенная 2022". Победительницей конкурса красоты стала представительница США Р’Бонни Габриель. Она - седьмая американка, которая заняла в этом конкурсе первое место.

Первой вице-мисс стала представительница Венесуэлы, второй — Доминиканской Республики.

Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2022

Девушке 28 лет, она родом из Сан-Антонио, Техас. Получила образование в области дизайна одежды, работает дизайнером и моделью.

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Отметим, что Украину на Мисс Вселенная представляла 28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова. Девушка не попала в топ-16.

Из-за полномасштабной войны в Украине не проводилась традиционная церемония выбора представительницы от нашей страны - конкурсантку выбирали онлайн, оценивая ее бэкграунд, позицию касательно войны в Украине, а также то, чем она занимается во время войны.

Наряды Апанасенко активно обсуждали после дефиле. Например, она поразила мир своим образом "Воин света", автором которого выступила художница по костюмам Леся Патока.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" отказалась стоять рядом с россиянкой на конкурсе.

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