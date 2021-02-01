В этом месяце в моде будут простота и элегантность.

Февраль - это последний зимний месяц и переходной период между зимой и весной. Зимние тренды всё ещё остаются актуальными в маникюре, однако первые тенденции весны уже проникают в идеи дизайна. Самыми модными цветами маникюра на февраль являются синий, голубой, белый, серый, зеленый (хаки), золотой, бежевый. А вот красный, бордовый и коричневый в этом сезоне не используются. Главные тренды маникюра в феврале 2021 - скромность, простота, изысканность, минимум узоров и красок.

Матовый маникюр со стразами

Этот дизайн ногтей сочетает сразу два главных тренда февраля - матовый лак и блестки. Маникюр матовым лаком делает ногти элегантными и аккуратными, а цвет лака - глубоким и выразительным. Особенно роскошно выглядит он в темных тонах. Чтобы сделать маникюр более разнообразным - на один или несколько ногтей добавляют стразы. Однако перебарщивать с украшениями не нужно.

Прозрачный минимализм

Прозрачный маникюр, где видна ногтевая пластина - хит зимы 2021 года. Для маникюра наносят прозрачный гель-лак в несколько слоев. Затем с помощью цветного лака (чаще всего черного) делают узоры или аппликацию и закрепляют прозрачным топом. Узоры в этом месяце рекомендуется делать мелкие и в стиле минимализм. Востребованы также надписи и небольшие рисунки.

Серебристые блестки

Этой зимой в модном маникюре часто используется лак с серебристыми втирками, блестками, глиттером, а также гель-лак с металлическими чешуйками. Блестки наносят поверх однотонного маникюра. С помощью серебра можно наносить зимние узоры в форме снежинок или геометрические фигуры.

Мраморный узор

Оригинальный мраморный маникюр имеет разводы разных цветов на ногтях, которые напоминают настоящий мрамор. Эта техника непростая, но очень трендовая в этом месяце. Мраморный маникюр выглядит роскошно, как драгоценный камень, и дополняет любой образ. Он выполняется в нежных розовых и серых тонах. Также допускается использование блесток и мелких стразов. В такой технике рекомендуется выполнять не все ногти, а лишь один или два.

Романтический маникюр

В середине февраля в честь Дня Валентина будет уместен дизайн в романтическом стиле. Как и общие тренды февраля, романтический маникюр должен быть скромным и сдержанным. Рекомендуется использовать светлые тона, объемный узор из сердечками из камифубуки, крупного глиттера, стразов или кусочков фольги.

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Автор: Екатерина Пулатова