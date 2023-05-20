Рассказываем, какой маникюр лучше делать летом и что выбрать для коротких или длинных ногтей.

Каждый раз, приходя к мастеру, девушки ломают голову над тем, какой "маник" сделать в этот раз. И если с длиной и формой более-менее можно определиться заранее, то с цветом ногтей и дизайном ситуация всегда затруднительна. Мы подскажем, какой маникюр 2023 в тренде уже сейчас, чтобы вы подготовились перед походом в салон.

Ранее мы говорили о том, какой женский маникюр нравится мужчинам.

Маникюр на короткие ногти

Минимальная длина считается признаком девушки со вкусом, поэтому стилисты рекомендуют не отращивать ногти - велики шансы переборщить и выглядеть глупо. Если вы носите короткие ногти и выбираете маникюр на лето, присмотритесь к следующим вариантам.

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Маникюр на длинные ногти

Обладательницам манящих коготков доступны яркие цвета в этом сезоне. Покройте ногти сочным пурпурным, желтым, небесно-голубым или пастельным розовым - в любом случае, не прогадаете. На длинных ногтях почти любой оттенок смотрится шикарно, также можно добавить камни или рисунки.

Красный маникюр

Элегантный красный цвет в любой его градации - стабильный тренд уже несколько лет. Такой красивый маникюр подойдет и для коротких, и для длинных ногтей - останется только выбрать оттенок. Если вы хотите выглядеть стильно при любых обстоятельствах, но при этом не желаете "изобретать велосипед" - просите мастера покрыть ногтевую пластину красным гель-лаком.

Нюдовый маникюр

Пастельные тона актуальны в этом сезоне - взамен "кричащим" неоновым оттенкам. Нюдовые цвета подходят девушкам спокойным, уверенным в себе и не желающим доказывать что-то окружающим. Нежный маникюр способен подчеркнуть вашу сексуальность и привлекательность. Кстати, стилисты утверждают, что маникюр на короткие ногти в пастельных тонах - это признак успешной женщины, у которой есть деньги, статус и внутренний стержень императрицы.

Французский маникюр

Неизменная классика, которая, кажется, никогда не выйдет из моды. Такой дизайн удобно сделать на ногтях разной длины, базу можно выбрать прозрачную или с розовинкой. Френч подходит под любой образ, актуален и утром, и днем, и вечером. С ним вы будете выглядеть стильно и на работе, и на прогулке, и на торжественном мероприятии. Присмотритесь именно к такому варианту - точно не прогадаете.

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