Эти варианты точно вам понравятся.

Последнее время погода не радует, а вскоре к нам и вовсе придут заморозки. Это значит, что самое время утепляться. Конечно, никто не хочет натягивать на себя рейтузы и штаны с начесом. Каждая девушка хочет оставаться привлекательной даже в самых суровых условиях.

УНИАН рассказывает, какие модные платья осень-зима 2023-2024 должны у вас быть.

Зимнее платье - 5 стильных вариантов

Холодной осенью и зимой лучше избегать тонких материалов. Отдавайте предпочтение более теплым, чтобы не простудиться.

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Зимнее платье миди

Длина миди и макси в этот период времени самая оптимальная. Под такое платье лучше всего подойдут ботфорты или короткая обувь, но тогда не забывайте о теплых колготках.

Платья трикотажные зимние

На первый взгляд вам может показаться, что трикотаж - это более летняя ткань, но на самом деле она тоже бывает разной. Многое зависит от плотности материала. К слову, трикотажные платья будут в тренде в этом сезоне, однако, выбирайте модели более свободного кроя.

Платье вязаное зимнее

Вязаные вещи сейчас на пике попуряности. Не думайте, что такое платье будет похоже на то, которое бабушка вяжет. Нет-нет, оно может быть стильным и современным. Более того, вы даже можете выбрать полупрозрачное вязаное платье и надевать его под кофты.

Платье зимнее нарядное

На самом деле в моде всегда будут классические однотонные расцветки, однако если вам хочется добавить яркости образу, то можете присмотреться к платьям с принтами. Однако подходите к этому вопросу с умом, слишком пестрое платье будет выглядеть смешно. Также круто будут смотреться шелковые платья в сочетании со свитерами.

Зимнее платье для полных

Приталенные платья могут симпатично смотреться на худеньких девушках или на тех, у кого спортивное телосложение. Но если у вас есть немного лишнего веса и вы хотите его скрыть, выбирайте оверсайз. В данном случае избегайте ярких цветов и принтов. Отдавайте предпочтение более базовым вещам. Тогда ваш "лук" будет невероятным.

Как видите, выбрать теплые стильные платья на зиму не так уж и сложно. Достаточно знать несколько секретов и, конечно, прислушиватьсяк советам стилистов, если вы хотите быть самой стильной девушкой в своем окружении.

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