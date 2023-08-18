Эти варианты подойдут абсолютно всем.

Потихонечку заканчивается яркое и жаркое лето, а на смену ему приходит дождливая и прохладная осень. Но это совсем не повод для уныния, ведь мы можем немного поднять себе настроение интересным маникюром. Согласитесь, что новое покрытие всегда нас радует.

УНИАН рассказывает, какой маникюр модно этой осенью носить.

Маникюр осень 2023 - тренды

Маникюр все также остается неизменной частью жизни каждой девушки. И совсем не важно, какое время года на улице, если душа желает праздника и красоты.

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В этом сезоне в тренде будут оранжевый, бордовый, горчичный, темно-зеленый цвета. Однако не стоит забывать и о классических вариантах покрытия, таких как нюдовый или френч.

Чтобы как-то разнообразить маникюр, можно использовать дизайн, но он не должен быть слишком наляпистым. Помните, что во всем должна быть гармония.

Маникюр на короткие ногти - осень 2023

Неил-мастера предлагают несколько вариантов покрытия ногтей в новом сезоне. Усаживайтесь поудобнее и читайте, чтобы вдохновиться.

Оранжевый маникюр

Если вам хочется еще немножечно "побыть" в тепле, нейл-мастера советуют присмотреться к оранжевым оттенкам лака. Он не будет слишком ярким на ногтях, но и не окажется слишком темным. Это что-то среднее между летом и осенью. Более того, он идеально смотрится именно на коротких ноготках. В то же время и на длинных он выглядит эффектно.

Хотите добавить в свой маникюр-осень 2023 больше осенних элементов? Легко, сделайте на нескольких ноготках дизайн в виде цветочков.

Нежный осенний маникюр

Нюдовое покрытие - еще один вариант, как сейчас модно красить ногти. Обратите внимание на то, что это в принципе уникальное покрытие, которое идеально смотрится на любых ноготках и в любой сезон. Сделав его, вы однозначно не прогадаете.

Бордовый маникюр

Самый красивый осенний маникюр и не менее актуальный - бордовый. Он отлично сочетается с холодным временем года и слегка скрывает покраснения на коже. Это очень благородный цвет, который носят жены миллионеров. Поэтому обязательно присмотритесь к нему.

Френч

Френч - шикарный осенний маникюр, который можно выполнить не в классическом виде, а в более эксклюзивном. Например, можно сделать "улыбку" другим цветом или добавить лунку у основания ногтя. Тогда ваш маникюр заиграет новыми красками.

Интересно и то, что осень обычно приносит много дождей, поэтому "мокрый" маникюр также будет в тренде. Его можно сделать с помощью специального топа с легким шиммером. Он равномерно ложится на любое покрытие, однако в этом случае стоит избежать дизайнов.

Обязательно присмотритесь к этим вариантам, чтобы маникюр выглядел не только стильно и актуально, но и радовал ваш глаз в течении нескольких недель.

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