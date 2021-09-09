Модницы массово возвращаются к естественности.

Маникюр - это, пожалуй, один из основных ритуалов всех модниц. Ведь ни для кого не секрет, что женские ручки - это визитная карточка. Но последнее время тренд на яркие гель-лаки прошел, и в моду снова вернулась естественность.

Почему сейчас в тренде маникюр "без маникюра" и в чем вред покрытия ногтей гель-лаком - узнавайте в материале.

Специалисты утверждают, что многие девушки уже перестали наносить на ногти гель-лак. Они делают себе аккуратный маникюр и покрывают пластину прозрачным укрепляющим лаком. В первую очередь, отказ от гель-лака связан с тем, что клиенты хотят обезопасить мастеров от болезней, которые вызывают гель-лаки.

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Оказывается, что все гель-лаки созданы на основе опасных химикатов, среди которых вещества, помогающие лаку не трескаться. Все эти вредные вещества негативно влияют на гормональный фон и репродуктивную функцию женщин.

Даже обычный лак может вызывать конвульсии, астму и выкидыши. А все из-за формальдегида, который может присутствовать в некоторых лаках. Стоит отметить, что в современной бьюти-индустрии появились лаки без подобных веществ, которые не вызывают проблемы со здоровьем и аллергические реакции. При этом новые эко-лаки продают только по лицензии, да и в Украине их найти практически невозможно.

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Автор: Диана Могилевич