Названы главные антитренды в маникюре 2020

Женские ручки должны быть ухоженными.

Женские ручки всегда должны быть красивыми и ухоженными, ведь это наша визитная карточка. При выборе покрытия стоит обращать внимание на цвет лака, дизайн и прочее, чтобы не выглядеть вульгарно и немодно.

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Мы подобрали для вас главные антитренды этого сезона.

Блестки, стразы и втирки

Рамиль поет "сияй, сияй" вовсе не о блестках на ногтях. Особенно, если они на каждом пальце, особенно крупный глиттер. Это антитренд, о котором нужно забыть. То же самое касается стразов и втирок.

Неон

Сейчас в моде естественность и нежность, а неоновый маникюр подходит только для дискотек. В обыденности лучше избегать цветов "вырви глаз".

Геометрия

Модницы так увлеклись необычными геометрическими фигурами на ногтях, что забыли, что мода - это дело сезонное. Так вот в этом году геометрия отошла на второй план.

Необычный френч

Стандартный френч (белая полоска на краю ногтя) всегда будет в моде, ведь это классика. А вот ломаные полоски, лунный френч уже не смотрятся так необычно.

Цветочный дизайн и стемпинг

Цветочный дизайн - это уже прошлый век. Особенно красные ногти с маками, желтые с одуванчиками, белые с лилиями. Забудьте об этой безвкусице. То же самое касается трафаретной росписи. Замените эти "дешевые" дизайны модными. Такими как морские волны или мрамор.

Объемные ногти

Капли дождя, объемные вензеля, листья - это все очень круто, но не в этом сезоне. Объемные ногти уже не в тренде и вернутся нескоро. Особенно жутко смотрятся ногти с так называемым покрытием "бабл".

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета.

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