Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета

Модель показала модный дизайн.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала один из самых модных маникюров текущего лета.

Суть дизайна в том, чтобы покрыть ногти прозрачной базой, а затем сделать разный дизайн на каждом ноготке. Такой маникюр очень необычный и запоминающийся.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы трендовые дизайны ногтей 2020 в темных оттенках.

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