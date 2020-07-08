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Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета

12:02, 08 июля 2020
Красота и стиль
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Кайли показала фото / фото instagram.com/kyliejenner

Суть дизайна в том, чтобы покрыть ногти прозрачной базой, а затем сделать разный дизайн на каждом ноготке. Такой маникюр очень необычный и запоминающийся.

Модный маникюр / фото instagram.com/kyliejenner

Как сообщал УНИАН, ранее были названы трендовые дизайны ногтей 2020 в темных оттенках.

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