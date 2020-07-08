Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета
12:02, 08 июля 2020Красота и стиль
133 0
Модель показала модный дизайн.
Кайли показала фото / фото instagram.com/kyliejenner
Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала один из самых модных маникюров текущего лета.
Суть дизайна в том, чтобы покрыть ногти прозрачной базой, а затем сделать разный дизайн на каждом ноготке. Такой маникюр очень необычный и запоминающийся.
Модный маникюр / фото instagram.com/kyliejenner
Как сообщал УНИАН, ранее были названы трендовые дизайны ногтей 2020 в темных оттенках.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter