Эти варианты точно придутся вам по душе.

Лето - это время, когда хочется ярких красок и в то же время эстетики. А, как известно, отлично поднимает настроение новый маникюр. Поэтому если вы не знаете, какой цвет ногтей в тренде этим летом и какой маникюр будет в моде в 2023 году, то скорее читайте материал УНИАН. Мы раскрываем все секреты.

Ярко-зеленый цвет

В целом зеленый - это цвет жизни, энергии, гармонии, экологии. Поэтому если вам не хватает этого, то смело делайте маникюр в таком цвете. Идеально он будет сочетаться и с оранжевым, например. Но если вы любите минимализм, то лучше отдать предпочтение однотонному покрытию.

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Желтый цвет

Желтый цвет с оттенком горчичного идеально смотрится летом на ноготках. Более того, он прекрасно подходит как под светлую кожу, так и под загоревшую. А если дополнить его подсолнухами или другими элементами декора, то можно создать невероятно красивый маникюр, который будет только поднимать вам настроение.

Надписи

С надписями на ногтях стоит быть очень осторожными, так как они могут испортить ваш маникюр. Выбирайте лаконичные надписи со смыслом. Это может быть ваш девиз или призыв к действию. Помните, что с таким покрытием вам ходить минимум две недели, поэтому оно не должно вам надоесть.

Двойной френч

Классический френч больше подходит для деловых девушек, которые часто появляются в офисе, на бизнес-конференциях и прочих мероприятиях. Однако если вам хочется немного разнообразия, то можно сделать французский маникюр в двух цветах. Важно: второй цвет должен быть ярким, чтобы он выделялся на фоне белого.

Принт тай-дай

Наверняка вы знаете, что принт тай-дай в одежде уже несколько лет на пике популярности. Оказывается, на ногтях он тоже смотрится феерично. Совет: выбирайте более спокойные оттенки, чтобы маникюр не получился наляпистым.

Ранее УНИАН назвал лучшие помады на лето.

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