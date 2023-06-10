Топ-стилист Алекс Бабски нередко использует эти оттенки в работе со знаменитостями.

Летом, когда на улице становится жарко, многим хочется отойти от "тяжелого" макияжа и добавить в свой образ немного легкости. Правильно подобранный оттенок помады может помочь вам подчеркнуть красоту. Какие цвета стоит выбирать именно для летнего макияжа - читайте ниже.

Нежный блеск

Топ-стилист Алекс Бабски, который делает макияж известным актрисам и моделям, часто выбирает именно нежные оттенки помад. Ненавязчивый розовый цвет в сочетании с легким блеском добавляет образу легкости.

Выбирайте нежно-розовую помаду с глянцевым блеском, если хотите казаться моложе. Такие оттенки идеально подойдут для бледной кожи. Сдержанный блеск будет уместен как в жаркую погоду, так и для прохладного летнего вечера.

Оттенки персикового

Персиковая помада - хит этого лета. Вы можете выбрать светлые или более темные оттенки с небольшим уклоном в пудровые и рыжие цвета. Такие помады лучше не покрывать блеском, а оставить их матовыми.

Персиковые помады подчеркивают румянец. Летом такой вариант идеально подойдет как для прогулки с друзьями, так и для романтического свидания. Примечательно, что эти оттенки можно наносить как на пухлые губы, так и на тонкие.

Холодный матовый

Если же вам не нравятся розовый блеск и персиковые оттенки, вы можете попробовать сделать летний макияж с матовой помадой. Выбирайте холодные и глубокие оттенки. Они необязательно должны быть максимально темными.

Глубина цвета отлично раскрывается и в светлых матовых оттенках. Пыльная роза или насыщенный алый, с оттенками коричневого - не бойтесь экспериментировать и подбирайте тот цвет, который нравится именно вам.

Напомним, ранее стилисты назвали 5 самых стильных вещей этого лета. Они точно должны быть в гардеробе каждой модницы.

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