Многие женщины сталкиваются с выпадением волос или их недостаточной густотой. Если вы еще не знаете, как укрепить волосы лавровым листом, - читайте материал УНИАН.

Почти каждая женщина хотя бы раз страдала от выпадения волос. Эта проблема заставляет искать витамины, пить коллаген и перелопачивать интернет в поисках ответа. Лавровый лист для волос может стать тем самым простым решением.

Эта специя есть на кухне любой хозяйки, но мало кто знает, что прекрасный аромат не единственное ее достоинство. Лавровый лист обладает большим количеством витаминов и минералов. Это сочетание в совокупности с эфирными маслами может стать витаминной бомбой.

Как применять лавровый лист при выпадении волос

Если вы еще не знаете, что нужно втирать в кожу головы против выпадения волос, то этот рецепт красоты для вас. Для создания витаминной маски понадобится:

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вода - 500 мл

лаврушка - 4 шт.

сушеные цветы ромашки - 1 ст. л.

корень лопуха - 1 ст. л.

розмарин - 1 ст. л.

Смешиваем с водой все травы, доводим до кипения и держим на огне после этого около пяти минут. Когда вода остынет, процеживаем все и готовую смесь трав наносим на кожу головы. Смывать нужно через полчаса.

Зачем ополаскивать волосы лавровым листом

Если кроме выпадения волос, вас мучает жирная кожа головы, то и тут чудо-специя может прийти на помощь.

На 1 литр воды достаточно взять не более пяти "лаврушек", и довести отвар до кипения. После остывания процеживаем и можно использовать настоя для ополаскивания волос после мытья.

Для тех, кто не готов каждый раз тратить много времени на подобные процедуры, но хочет испробовать лавровый лист для волос - спрей станет настоящей находкой. Он поможет обогащать ваши волосы целым клондайком витаминов и может использоваться на ежедневной основе.

кипяток - 150 мл

лавровый лист - 5 шт.

Специю измельчаем и заливаем водой. Настаиваем 1-1,5 часа и процеживаем. Хранить такой настой можно в бутылочке с пульверизатором около пяти дней в холодильнике. Использовать можно и на сухие, и на влажные волосы.

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