Эти куртки стали антитрендами: больше никогда их не надевайте!

Откажитесь от того, что уже не в тренде.

Мода на зимние куртки меняется не менее стремительно, чем на другие элементы гардероба. То, что еще вчера было на пике популярности, сегодня может выглядеть устаревшим и лишенным актуальности. Чтобы ваш зимний образ оставался стильным и современным, давайте разберемся, какие зимние куртки больше не в моде.

Куртки с чрезмерным количеством меха

Пуховики и парки, украшенные большими меховыми воротниками и манжетами, больше не актуальны. Эпоха "чем больше, тем лучше" осталась в прошлом. Сегодня в тренде минимализм и осознанное потребление, поэтому натуральный мех заменяют искусственным или вовсе отказываются от него.

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Куртки с чрезмерными принтами

Цветочные, графические и анималистичные принты, которыми были украшены зимние куртки несколько сезонов назад, больше не выглядят актуально. Их место заняли монохромные модели или куртки с едва заметным текстурным рисунком, которые подчеркивают изысканность образа.

Парки с массивными карманами и декором

Когда-то парки с большим количеством карманов, шнурков и застежек считались универсальным выбором. Сейчас такие модели выглядят перегруженными и неактуальными. Лаконичные парки с минималистичным дизайном пришли им на смену.

Куртки с явными логотипами

Одежда с огромными логотипами брендов или надписями на спине утратила свою популярность. Современная мода делает акцент на сдержанность и качество, а не на кричащие элементы.

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