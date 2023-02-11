Она привлекла внимание к Украине и показала, насколько стильная наша одежда.

Королева Нидерландов Максима надела эффектное платье-вышиванку от украинского бренда. Она выбрала такой наряд для публичного мероприятия в рамках Карибского тура, который проводит королевская семья.

Фото Максимы в украинской вышиванке уже появилось на официальной странице королевской семьи в Instagram. Она выбрала голубое вышитое платье с орнаментом от бренда FOBERINI, свой образ она дополнила белыми серьгами и стильными босоножками.

"Королевская семья Нидерландов прибыла в Сабу, в рамках Карибского тура. Для этого визита королева выбрала платье-вышиванку "Океан" от FOBERINI. Очень гордимся тем, что имеем возможность знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена. Спасибо Королевской семье за то, что еще раз привлекли внимание мира к Украине", - позже написали представители бренда FOBERINI в Instagram.

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Сообщение прокомментировали украинцы и даже известные артисты. Так, пользователи сети благодарят королеву за то, что она выбирает одежду от украинских дизайнеров, а певица Злата Огневич написала, что платье-вышиванка очень красиво выглядит.

Напомним, недавно певица Ингрид Эндрес вышла в свет в провокационном платье украинского дизайнера.

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