Конструкция оснащена интеллектуальными датчиками, так что специалисты могут отслеживать ее состояние и безопасность в режиме реального времени.

В Амстердаме появился первый в мире мост из стали, напечатанный на 3D-принтере.

Конструкцию установили на канале Аудезейтс Ахтербургвал, говорится в сообщении на сайте нидерландского Университета Твенте, который принимал участие в создании моста. Открывала мост королева Нидерландов Максима с помощью робота.

Новый пешеходный мост - 12,2 метра в длину, 6,3 метра в ширину и весом в 6 000 кг - следующие два года должен заменять своего предшественника на время реставрации.

Он оснащен интеллектуальными датчиками, так что специалисты могут отслеживать состояние и безопасность конструкции в режиме реального времени, используя в том числе моделирование с различными условиями и нагрузками, а также измеряя транспортные потоки и уровень загруженности в этом районе.

В мире уже есть несколько мостов, созданных с помощью 3D-печати, однако это первый подобный мост из стали.

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Автор: Катерина Комолова