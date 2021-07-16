В Амстердаме появился первый в мире мост из стали, напечатанный на 3D-принтере.
Конструкцию установили на канале Аудезейтс Ахтербургвал, говорится в сообщении на сайте нидерландского Университета Твенте, который принимал участие в создании моста. Открывала мост королева Нидерландов Максима с помощью робота.
Новый пешеходный мост - 12,2 метра в длину, 6,3 метра в ширину и весом в 6 000 кг - следующие два года должен заменять своего предшественника на время реставрации.
Он оснащен интеллектуальными датчиками, так что специалисты могут отслеживать состояние и безопасность конструкции в режиме реального времени, используя в том числе моделирование с различными условиями и нагрузками, а также измеряя транспортные потоки и уровень загруженности в этом районе.
В мире уже есть несколько мостов, созданных с помощью 3D-печати, однако это первый подобный мост из стали.
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