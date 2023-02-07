Девушка предстала в откровенном образе.

Американская кантри-певица Ингрид Эндресс появилась на церемонии награждения премии Грэмми-2023 в роскошном геометрическом платье украинского дизайнера Светланы Бевзы.

Платье на бретельках сделано с множеством сексуальных вырезов, которые оголяют части тела, в том числе спинку и бедра. А вот низ сделан сплошной юбкой. Оно в черном цвете, что визуально делает стройнее и выше певицу.

Интересно, что вырезы сделаны так, что напоминают треугольные платки. Это отсылка к украинской традиционной одежде.

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Стоит отметить, что реакция публики была неоднозначной. Многие пользователи сети написали, что платье выглядит роскошно, однако они не рискнули бы так одеться на церемонию.

Что пишут комментаторы

"Это платье теперь мое любимое"

"Вы надели красивое платье, но оставьте кое-что для воображения"

"Какое платье? Похоже, ты в нижнем белье. Печально, потому что у тебя отличное тело, просто ты неправильно выбрала ткань. Извини, но это липко"

"Ты выглядишь в нем красиво, но я точно не надену его на публике"

"Спасибо за выбор украинской дизайнерской одежды. Спасибо за вашу поддержку"

Кто такая Ингрид Эндресс

Ингрид Эндресс - американская кантри-певица, автор-исполнитель. На Грэмми-2021 получила три номинации, включая "Лучший новый исполнитель".

Её дебютный альбом вышел 27 марта 2020 года и занял девятое место в катри-чарте US Country и 90-е в основном американском хит-параде Billboard 200.

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