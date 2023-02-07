Американская кантри-певица Ингрид Эндресс появилась на церемонии награждения премии Грэмми-2023 в роскошном геометрическом платье украинского дизайнера Светланы Бевзы.
Платье на бретельках сделано с множеством сексуальных вырезов, которые оголяют части тела, в том числе спинку и бедра. А вот низ сделан сплошной юбкой. Оно в черном цвете, что визуально делает стройнее и выше певицу.
Интересно, что вырезы сделаны так, что напоминают треугольные платки. Это отсылка к украинской традиционной одежде.
Стоит отметить, что реакция публики была неоднозначной. Многие пользователи сети написали, что платье выглядит роскошно, однако они не рискнули бы так одеться на церемонию.
Что пишут комментаторы
- "Это платье теперь мое любимое"
- "Вы надели красивое платье, но оставьте кое-что для воображения"
- "Какое платье? Похоже, ты в нижнем белье. Печально, потому что у тебя отличное тело, просто ты неправильно выбрала ткань. Извини, но это липко"
- "Ты выглядишь в нем красиво, но я точно не надену его на публике"
- "Спасибо за выбор украинской дизайнерской одежды. Спасибо за вашу поддержку"
Кто такая Ингрид Эндресс
Ингрид Эндресс - американская кантри-певица, автор-исполнитель. На Грэмми-2021 получила три номинации, включая "Лучший новый исполнитель".
Её дебютный альбом вышел 27 марта 2020 года и занял девятое место в катри-чарте US Country и 90-е в основном американском хит-параде Billboard 200.