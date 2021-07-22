Уходовые процедуры - это не только ванночки, массаж и качественная обувь, но и красивый модный педикюр. Ранее мы рассказывали о том, какой маникюр в тренде всегда, а сегодня предлагаем подборку лучших вариантов педикюра на лето 2021.
Педикюр френч - дань элегантности
Французский педикюр, кажется, никогда не выйдет из моды и всегда будет держаться особняком среди сотен модных новинок. Френч - бессменная классика для тех, кто ценит лаконичность и сдержанность.
К тому же, такой дизайн не вступает в диссонанс с маникюром и отлично дополняет любой образ.
Педикюр с фольгой - ставим блестящий акцент
Камни, глиттер, стразы, фольга - выбрать сверкающую деталь вы можете самостоятельно. Оригинальный акцент украсит и яркий, и нюдовый дизайн.
Главное - не переборщить.
Педикюр геометрия - идеи несложных рисунков
Уроки в школе не прошли даром - в моде снова геометрические узоры. Причудливые неправильные формы или равнобедренные треугольники - красивые решения на любой вкус.
Чаще всего модницы выбирают сочетание нюд+черный, но вы можете поэкспериментировать с яркими оттенками лаков.
Матовый педикюр - сдержанно и практично
Главное - не выбирать белый цвет. Это единственный вариант, когда можно очень быстро испортить дизайн, так как светлая палитра пачкается достаточно быстро. Матовое покрытие смотрится очень стильно и лучше всего выглядит на приглушенных глубоких цветах. На некоторых даже выигрышнее, чем глянец.
Морской педикюр - тематический дизайн
Пляж, солнце, пальмы, якоря и полоска - самые распространенные идеи для педикюра в отпуске. Вы можете попросить своего мастера нанести суперглянцевый топ, тогда педикюр не пострадает от морской соли и гальки. Дизайн может быть любым - от тематических элементов до сдержанного однотонного покрытия.
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