Вне зависимости от времени года, ухаживать за своими ножками и ручками нужно обязательно.

Уходовые процедуры - это не только ванночки, массаж и качественная обувь, но и красивый модный педикюр. Ранее мы рассказывали о том, какой маникюр в тренде всегда, а сегодня предлагаем подборку лучших вариантов педикюра на лето 2021.

Педикюр френч - дань элегантности

Французский педикюр, кажется, никогда не выйдет из моды и всегда будет держаться особняком среди сотен модных новинок. Френч - бессменная классика для тех, кто ценит лаконичность и сдержанность.

К тому же, такой дизайн не вступает в диссонанс с маникюром и отлично дополняет любой образ.

Педикюр с фольгой - ставим блестящий акцент

Камни, глиттер, стразы, фольга - выбрать сверкающую деталь вы можете самостоятельно. Оригинальный акцент украсит и яркий, и нюдовый дизайн.

Главное - не переборщить.

Педикюр геометрия - идеи несложных рисунков

Уроки в школе не прошли даром - в моде снова геометрические узоры. Причудливые неправильные формы или равнобедренные треугольники - красивые решения на любой вкус.

Чаще всего модницы выбирают сочетание нюд+черный, но вы можете поэкспериментировать с яркими оттенками лаков.

Матовый педикюр - сдержанно и практично

Главное - не выбирать белый цвет. Это единственный вариант, когда можно очень быстро испортить дизайн, так как светлая палитра пачкается достаточно быстро. Матовое покрытие смотрится очень стильно и лучше всего выглядит на приглушенных глубоких цветах. На некоторых даже выигрышнее, чем глянец.

Морской педикюр - тематический дизайн

Пляж, солнце, пальмы, якоря и полоска - самые распространенные идеи для педикюра в отпуске. Вы можете попросить своего мастера нанести суперглянцевый топ, тогда педикюр не пострадает от морской соли и гальки. Дизайн может быть любым - от тематических элементов до сдержанного однотонного покрытия.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Кристина Кащавцева