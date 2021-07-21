Ухоженные ручки - это визитная карточка каждой женщины. Поэтому не странно, что мы уделяем так много внимания маникюру и покрытию. Так как сейчас в тренде минималистичное покрытие базой, предлагаем рассмотреть несколько вариантов такого маникюра.
Если вам уже надоел французский маникюр, предлагаем обратить внимание на молочную базу. Она прозрачнее белого гель-лака, но более насыщенная, чем гель. Если вам нравится легкая розовинка, тогда смело отдавайте предпочтение базе более сочного оттенка.
Стоит отметить, что без базы идеального маникюра не будет. С ее помощью можно выровнять ногтевую пластину, скрыть недостатки и укрепить ноготь.
Для покрытия чаще всего используют камуфлирующую базу. Это средство 2 в 1 - основа и цветной лак. В основе камуфлирующих покрытий - гель, который легко наносится. Из минусов данного покрытия - нестойкость. На ногтях оно держится меньше, чем "трехфазовое покрытие".
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