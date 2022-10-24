В период морозов перчатки - не просто аксессуар, а настоящая необходимость. Но даже они должны быть подобраны со вкусом.

Вопрос того, как правильно выбрать перчатки на зиму, набирает свою актуальность. Ведь их начинают носить еще осенью, когда температура сильно опускается. Сегодня есть огромное количество моделей, которые различаются по материалу, типу, плотности и другим показателям. Рассказываем, как выбрать подходящие.

Первое, что советуют эксперты - это делать ставку на перчатки из натуральных материалов. Например, идеальными вариантами будут шерсть или кашемир. Обычно состав изделия указан на маленькой бирке, которой две перчатки соединены. Иногда маленькая этикетка спрятана на внутреннем шве изделия.

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Однако если вы увидите в составе есть немного полиэстера, то это будет даже лучше, так как такой вариант прослужит дольше изделий из чистой шерсти. Он будет не менее теплым.

Модные варианты перчаток на зиму

Подбирать их следует исходя из цветовой гаммы вашей верхней одежды. Лучше всего сочетать их по цвету с шапкой и/или шарфиком. Наиболее актуальные цвета в сезоне зима 2022-2023: молочный, персиковый, хаки, графитовый, коричневый.

Также всегда в моде яркие перчатки с рождественскими узорами.

Как выбрать размер перчаток

Традиционно он указывается в дюймах. Чтобы его подсчитать, нужно замерить объем кисти посередине ладони ближе к основанию большого пальца. Полученный показатель разделите на 2,71 и округлите до 0,5.

Напомним, названы самые модные модели шапок на осень-зиму.

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