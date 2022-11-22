В этой подборке вы найдете идеальный вариант для себя.

Шуба - это универсальный элемент гардероба, который идеально сочетается как с обувью на каблуке, так и на плоской или тракторной подошве. УНИАн расскажет, какой фасон шубы сейчас в моде.

Шубы в стиле оверсайз

Не секрет, что вещи в стиле оверсайз уже давно заполнили собой гардероб всех модниц. Это легкие и свободные вещи, которые подарят вам не только ощущение тепла, но и сделают ваш образ максимально стильным. То же самое касается и верхней одежды. Присморитесь к шубам свободного кроя, если хотите быть главной модницей на улицах своего города.

Искусственные шубы

Дизайнеры утверждают, что натуральный мех уже давно вышел из моды, тем более он совсем не экологичный. А вот искусственный мех смотрится привлекательно и стильно. Так вы будете выглядеть более молодежно, что позволит вам сбросить пару-тройку лет.

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Разноцветные шубы

Разноцветные шубы идеально сочетаются с разными стилями одежды, начиная с кэжуал и street style и заканчивая деловым и романтическим. Не менее актуально они будут смотреться даже со спорт-шиком. Здесь вы можете включить всю свою фантазию и просто экспериментировать.

Шубы в виде кейпа

Если вам надоел типичный фасон шубы, обратите внимание на кейпы из искусственного меха. Они придадут вашему образу новизны и стиля. Есть вероятность, что в сильные морозы вы можете замерзнуть, однако, если температура воздуха держится в пределах 0-5 градусов тепла, то почему бы и нет.

Шуба длины макси

Дизайнеры предлагают отходить от экстремального мини и заменять такие вещи макси. Тем более в холода, когда нужно прикрыть все женские органы. Изначально вам может показаться, что это совсем некрасиво, но если правильно подобрать обувь и аксессуары, то вы заметите, что ваш образ заиграет новыми красками.

Напомним, какие шарфы в тренде 2022 и как нельзя их носить.

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