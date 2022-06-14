Лето - период высоких температур. Мало того, что волосы и кожа существенно сохнут, так еще и постоянно жарко. Обладательницам длинных волос парикмахеры рекомендуют делать аккуратные прически. УНИАН собрал несколько идей.
Косы на длинные волосы - это красивая и женственная идея. Волосы не будут лезть в глаза и бесхозно свисать.
В зависимости от густоты можно делать две или четыре симметричных косы.
Если совсем лень, можно заплести одну большую по центру головы.
Луковка делается проще и быстрее - волосы собираются как для хвоста, а потом закручиваются по часовой стрелке. Прическу можно закрепить как резинками, так и шпильками или невидимками.
Если раньше модницы стремились сделать "луковку" идеально ровной, то сейчас в моде небрежность - слегка растрепанные волосы придают шарма и нежности.
Еще одна стильная идея - крупная коса от лба до затылка. Плетется она как обычная коса, а на затылке закрепляется при помощи резинки или шпилек.
Таким образом часть волос будет собрана, а часть остается распущенной.
Напомним, названы самые модные и простые идеи педикюра на лето 2022.
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