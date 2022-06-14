Лето - сезон, когда ножки нуждаются в усиленном уходе из-за открытой обуви.

В летний период, когда девушки и женщины начинают носить открытую обувь, спрос на педикюр сильно возрастает. УНИАН собрал несколько идей для оформления ноготков на ногах. Данные варианты подойдут для всех.

Фуксия

Этот яркий цвет - один из трендов сезона как в одежде, так и в аксессуарах. Он прекрасно подходит к любому цвету кожи и форме ноготков. Эффектно будет выглядеть, если сделать в одном цвете и маникюр, и педикюр. Сочно, стильно, современно.

Молоко

Для тех, кто не любит или не решается на слишком яркие цвета, интересным будет молочный оттенок. Он спокойный, близкий к натуральному, подходит к любому цвету кожи, гармонично сочетается с любой обувью и одеждой.

Кроме того, безусловным плюсом является то, что когда ноготки отрастают, переход между цветом ногтя и покрытием не сильно бросается в глаза, поэтому такой педикюр можно носить чуть дольше, чем яркий.

Френч

Французский маникюр - классика. Такой вариант часто делают на свадьбы или другие торжественные события. Еще френч - это универсальный вариант, который можно сделать, когда не придумал ничего другого.

То же самое и с педикюром - такой дизайн выигрышно смотрится на ножках, придавая им аккуратности.

С рисунком

Если вы еще не делали педикюр, то будете удивлены - на ногтях ног рисуют также много и красиво, как и на руках. И изобразить там можно что угодно - главное, чтобы хватило фантазии клиента и мастера.

Грамотное сочетание цветов и узоров подарит вам приятный дизайн.

Напомним, ранее были названы 5 украинских брендов одежды, которые продвигают патриотический стиль в новых коллекциях.

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