Дешевые и простые хитрости, как выглядеть моложе своих лет, разузнал УНИАН.

Как выглядеть моложе, представительницы прекрасной половины человечества начинают задумываться, едва заметив первые морщинки. А ведь первые мимические морщины или пигментные пятна (которые визуально также добавляют лет) могут появится и в довольно раннем возрасте.

Дешевые и простые хитрости, как выглядеть моложе своих лет, разузнал УНИАН.

Что носить, чтобы выглядеть моложе своих лет

Сам наряд стоит выбирать с учетом модных тенденций, но в то же время не стоит слепо следовать им. С одной стороны, платье вашей молодости – саму молодость вам не вернет. С другой, если в этом сезоне модны платья красного цвета, но такой цвет моднице категорически не идет – придется идти на компромисс и подбирать что-то своего оттенка.

Читайте такжеУтомленные солнцем: секреты правильного ухода за волосами на море и после негоОсвежить тон лица поможет одежда пастельных тонов: кофты и блузы лучше выбирать бежевого, розового или персикового цвета. А вот землистые и болотные оттенки наоборот – добавляют лишних лет.

Черный цвет в наряде стоит использовать с умом: он не должен преобладать, но отказываться от него также не стоит.

Мешковатые наряды, возможно, скрывают лишние килограммы – но также и добавляют лишние годы. Старайтесь выбирать наряды, которые выгодно подчеркивают ваши женские прелести.

После 40-50 лет, чтобы выглядеть на 10 лет моложе, стоит добавить в свой гардероб лаконичные и минималистичные модели, дополнив свой лук подходящими аксессуарами.

Макияж: как выглядеть младше своего возраста

Чем старше женщина – тем более естественным должен смотреться ее макияж (особенно в светлое время дня). Каждый лишний грамм косметики – это лишний месяц к возрасту.

С возрастом стоит отдавать предпочтение косметике, в состав которой входит коллаген (чтобы разгладить небольшие морщинки). Еще один секрет продления молодости – правильное и достаточное увлажнение, так что о дополнительных увлажняющих компонентах забывать тоже не стоит.

Читайте такжеХит сезона: белые стрелки в макияже стали новым трендомОдним из первых выдавать возраст женщины начинает ее овал лица: с годами тонус кожи уменьшается, контуры лица начинают "плыть", появляются ненужные складки. Все возрастные углубления необходимо высветливать (в частности, для этого и нужен хайлайтер), а контур овала лица – подчёркивать пудрой более темного оттенка.

Румяна тоже помогают омолодить лицо: для зоны "румяных щечек" нужны румяна персиковых или розовых оттенков, а скулы нужно подчеркнуть темными, золотистыми или бежевыми румянами.

Ни в коем случае нельзя оставлять декоративную косметику на лице на ночь: это плохо сказывается на ее здоровье.

Правила жизни, как выглядеть на 10 лет моложе: что есть, чтобы выглядеть моложе

Добавляют лишних лет – лишние килограммы и стресс. Так что с годами, чтобы выглядеть моложе своего возраста, придется начать следить за своим весом и режимом сна.

Стоит соблюдать правильную диету:

добавить в рацион сыр (в нем много кальция для красивой улыбки и здоровых костей) и овощи, особенно помидоры (отвечают за красивый цвет лица);

есть больше продуктов, в которых много белка и омега-кислот (рыбу, особенно лосось, оливковое масло и пр.).

Из рациона необходимо убрать:

лишний сахар (провоцирует производство коллагена и, соответственно, ускоряет старение) и соль (провоцирует отеки и скачки давления);

фастфуд и любую пережаренную пищу (тоже убивают коллаген);

алкоголь и кофеин.

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Автор: Диана Беловодская