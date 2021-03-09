Чтобы волосы выглядели свежими, многие люди начинают мыть их ежедневно, даже дважды в день. По словам специалистов, это является серьезной ошибкой.

Среди причин задержки роста волос и их выпадения специалисты называют ошибки, допускаемые в бытовом уходе за волосами очень многими.

Читайте также"Надоело краситься": как вернуться к естественному цвету волосСуществует несколько распространенных ошибок, которые совершаются большинством из нас, – они провоцируют выпадение волос и мешают отрастить их. Данные ошибки были перечислены экспертами издания Times Now, передает medikforum.

Чрезмерное мытье волос. Чтобы волосы выглядели свежими, многие люди начинают мыть их ежедневно, даже дважды в день. По словам специалистов, это является серьезной ошибкой: чрезмерное мытье негативно сказывается на состоянии кожи головы, лишает ее и волосы натуральных масел. Как результат: волосы становятся склонными к тусклости и ломкости.

Слишком большое количество тепла. Использование утюжка, бигуди, фена способно повредить текстуру волос и стать причиной секущихся кончиков, что останавливает рост волос.

Расчесывание влажных волос. Еще одна распространенная ошибка. Эксперты подчеркивают, что влажные после мытья волосы очень уязвимы, их легко повредить – поэтому с ними никогда не нужно проводить никаких манипуляций. Важно, чтобы пряди высохли естественным образом, прежде чем с ними что-либо сделают.

Неправильное использование кондиционера. Некоторые люди вообще не используют кондиционер, что неправильно, констатирую эксперты. Также неправильно наносить его на волосы по всей длине, захватывая кожу головы. Кондиционер должен наноситься только на кончики волос и тщательно смываться.

Сушка волос полотенцем. Тереть волосы полотенцем – плохая практика. Волосы следует только мягко промокнуть им, а затем дать высохнуть естественным путем. Грубое трение мокрых волос может привести к их выпадению.

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Автор: УНИАН