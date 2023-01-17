Рассказываем об оттенках, которые отлично дополнят любой образ.

Стилисты рассказали о том, какая мода в 2023 году будет на маникюр. Эксперты говорят, что тренды этого года - это натуральность, простота, минимализм.

Еще с 2022 года известно, что в нейлс-индустрии начали постепенно отходить от ярких оттенков и произведений искусства на ногтях. Теперь все больше популярность набирает однотонное покрытие, приближенное к натуральным оттенкам.

В этом году эксперты советуют радикально отказаться от любых наклеек, узоров, штампов и тому подобное. Если хочется что-то изобразить, лучше отдать предпочтение минималистичным четким линиям.

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Рассказываем, какие цвета и оттенки будут в тренде в этом сезоне.

Молочный оттенок

Это свежий и холодный оттенок. Он соответствует деловому этикету, универсально подходит под любой образ.

Можно сделать как однотонное покрытие, так и дополнить его минималистичными украшениями: стразами, полосками, асимметричными геометрическими фигурами.

Фиолетовый цвет

Яркий фиолетовый - это то, что будет в тренде в 2023, особенно в теплое время года. Делать его можно как глянцевым, так и матовым.

Наиболее удачно он сочетается с желтым, черным, белым, коричневым и золотым. Следует отметить, что все оттенки нужно комбинировать так, чтобы он не находились рядом в палитре. То есть, например, розовый или красный вряд ли будет хорошо выглядеть вместе с фиолетовым.

Темно-синий цвет

Такой глубокий и насыщенный цвет еще в 2022 году полюбился модницам. Лучше всего он выглядит самостоятельно в глянцевом оттенке. Можно также миксовать глянец и матовое покрытие.

Его можно смело комбинировать с белым, коричневым, золотым, розовым или даже красным.

Светлый оливковый

Спокойный нюдовый оттенок, который подойдет всем, кто не любит цвета из палитры "вырви глаз". Его плюс в том, что он сочетается практически с любым базовым цветом: бежевым, белым, коричневым.

Также он подходит под любую одежду, поэтому его можно использовать даже тем, кто соблюдает строгий деловой этикет.

Напомним, названы трендовые украшения на 2023.

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