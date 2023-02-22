До главного праздника весны осталось не так много времени, поэтому уже пора позаботиться о своем внешнем виде в этот день.

Скоро начнется самое романтическое время года - весна. И начнется оно с яркого и важного праздника - 8 марта. Рассказываем, как выглядеть в этот день стильно и эффектно.

Как выбрать наряд на 8 марта

Стилисты советуют первым делом определиться, что именно модница хочет. Большинство женщин выбирают для себя в этот день легкие и женственные наряды. В таком случае нужно отдать предпочтение однотонным платьям, блузкам в сочетании с юбками или брюками, стильным свитерам. Сейчас в моде простота, поэтому не стоит "перегружать" свой образ ненужными деталями.

В зависимости от места, где женщина будет праздновать, стоит выбирать макияж. Наиболее универсальный вариант - это повседневный нюдовый. Акцент стоит делать либо на глаза, либо на губы.

Видео дня

Рассказываем о нескольких вариантах образов на 8 марта, в которых каждая будет выглядеть великолепно.

Платье-пиджак

Такое платье - универсальное решение, потому что пойти в нем можно куда угодно. Оно подходит моднице с любым ростом и любой фигурой, поэтому проблем при выборе идеальной модели точно не будет.

Платье-пиджак идеально выглядит самостоятельно, но, при желании, его можно дополнить аксессуарами в виде колье, пояска, браслета или брошки.

Под такой наряд лучше всего будут смотреться лодочки на невысоком каблуке, но можно довериться и старому-доброму ровному ходу.

Платье на запах

Элегантное решение для похода в ресторан. Во время романтического ужина в таком платье модница будет просто неотразимой! Если платье, как на примере, будет иметь такой стремительный вырез в области декольте, то его можно дополнить кулоном или небольшой цепочкой.

Обувь под такое платье больше всего подходит на каблуке - если надеть на ровной подошве, то она визуально делает женщину более низкой.

Классический костюм

Отличное решение для любительниц делового стиля. В таком костюме можно одновременно выглядеть женственно, сексуально и эффектно. Сегодня есть множество вариантов женских костюмов, но стилисты дают такие рекомендации:

пиджак обязательно должен быть оверсайз;

брюки должны быть во всю длину - про укороченные давно стоит забыть;

под классические брючные костюмы наиболее выгодное решение - средний каблук;

под классические костюмы с пиджаком не нужно надевать рубашки - туда подходит легкая блузка, шелковый топ или даже майка.

Напомним, названы прически, которые омолаживают женщин после 40.

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