Как правильно наносить тональный крем, чтобы его не было видно: раскрыт секрет

Главное правило — тон должен быть союзником, а не маской.

Тональный крем — это основа любого макияжа, но главная задача состоит в том, чтобы он выглядел максимально естественно. Ни полос, ни маски, ни ощущения тяжести на коже. Добиться этого можно, если знать несколько профессиональных приемов.

Подготовка кожи

Перед нанесением тонального крема кожа должна быть чистой и увлажненной. Регулярное очищение и использование легкого крема или базы под макияж помогают тональному средству ложиться ровно. Для жирной кожи используйте матирующую базу, а для сухой — увлажняющую.

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Выбор правильного оттенка

Чтобы тон не был заметен, подбирайте средство, которое идеально сливается с тоном вашей кожи. Для этого протестируйте крем на линии подбородка при дневном свете. Если границы нанесения не видны, вы нашли свой идеальный оттенок.

Минимальное количество средства

Часто ошибки возникают из-за чрезмерного количества продукта. Берите небольшое количество тонального крема, распределяя его по центру лица и растушевывая к краям. Используйте по принципу "меньше — лучше", добавляя средство только там, где это действительно нужно.

Использование правильных инструментов

Секрет незаметного нанесения — в выборе инструмента. Например, увлажненный спонж помогает распределить тон тонким слоем, делая кожу гладкой и естественной. Кисть подойдет для легкого покрытия, особенно если использовать круговые движения. А вот тепло рук помогает крему лучше слиться с кожей, но важно растушевывать тщательно.

Тщательная растушевка

Растушевывайте крем от центра лица к периферии, чтобы не оставалось четких границ. Особое внимание уделите линии подбородка, ушей и зоны роста волос.

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