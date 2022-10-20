Ни для кого не секрет, что есть оттенки помады, которые освежают и молодят лицо, а есть те, которые придают пару-тройку лет.

Каждая модница хотела бы выглядеть молодо и эффектно. Для этого важно не только стильно одеваться, но еще и грамотно наносить макияж. Рассказываем, какой должна быть помада, чтобы с ней вы выглядели как можно моложе.

Как подобрать цвет помады

Первое, на что вы должны обращать внимание - это цвет глаз и волос. Здесь все просто. Светлые волосы и светлые глаза отлично дополняются светлыми оттенками помады. Это могут быть кофейный, бежевый, розовый, персиковый и так далее. Чем темнее цвет волос и цвет глаз, тем темнее должен быть цвет помады. Соответственно, под каштановые волосы отлично подойдет красный оттенок или марсала.

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Цвета помады, которые молодят и освежают

Помада – это такой предмет, с которым экспериментировать можно до бесконечности. Сегодня существует огромное количество оттенков, которые создают разные образы.

Оттенки помады, которые молодят:

женщинам с темной или загорелой кожей подойдут пудровые и телесные оттенки;

если у женщины светлая кожа, то ей лучше использовать розовую помаду или ее оттенок фуксия;

насыщенный телесный оттенок кожи отлично будет дополняться коричневым, кофейным, винным.

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