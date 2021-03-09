Дерматолог не советует тереть кожу или использовать средства по уходу за кожей, которые жалят или обжигают.

Морщины могут быть естественной частью старения, но можно замедлить старение кожи, изменив образ жизни и окружающую среду, говорит эксперт по коже.

Читайте также"Освежаем взгляд": плюсы и минусы блефаропластики«Ежедневные занятия, такие как защита кожи от солнца и употребление здоровой пищи, могут иметь большое значение для предотвращения более быстрого старения кожи, чем следовало бы», - заявила дерматолог доктор Мишель Грин в выпуске новостей Американской академии дерматологии, передает medikforum.

Вот несколько способов защитить кожу:

Наносите увлажняющий крем для лица каждый день с фактором защиты от солнца. Увлажняющие средства задерживают воду в коже, придавая ей более молодой вид. Подумайте об использовании увлажняющего крема, содержащего солнцезащитный фильтр, но помните, что солнцезащитный крем необходимо наносить повторно каждые два часа, когда вы находитесь на открытом воздухе.

Ограничьте умывание лица до двух раз в день и после потоотделения и используйте продукты по уходу за кожей с пометкой «гипоаллергенный», «без отдушек» или «некомедогенный».

Не трите кожу и не используйте средства по уходу за кожей, которые жалят или обжигают.

Избегайте повторяющихся движений лица, таких как прищуривание, хмурый взгляд или удерживание во рту соломинки или сигареты, которые со временем могут вызвать появление морщин.

Никогда не используйте солярии.

Не курите.

Пейте алкоголь в умеренных количествах.

Придерживайтесь здоровой, сбалансированной диеты с большим количеством свежих фруктов и овощей. Это может помочь предотвратить повреждение, ведущее к преждевременному старению кожи.

Регулярно делайте физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему, что может придать коже более молодой вид.

Рассмотрите возможность использования крема с ретинолом, который является производным витамина А.

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Автор: УНИАН