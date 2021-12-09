Pantone создал новый цвет, который называется Very Peri.

Институт Pantone определился с главным цветом 2022 года. Им стал оттенок сиреневого с интересным названием Very Peri.

"Very Peri - это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем. По мере того, как мы выходим из периода интенсивной изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизни сливаются по-новому", - говорится на сайте Pantone.

Как сообщают в институте, цифровой дизайн помогает расширить границы реальности, открывая дверь в динамичный виртуальный мир, где можно исследовать и создавать новые цветовые возможности. Very Peri иллюстрирует слияние современной жизни и то, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физическом мире и наоборот.

Читайте такжеНазваны вещи, которые обязательно нужно выбросить перед Новым годом"Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, вовлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", - добавили в институте цвета.

Новый цвет демонстрирует радостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое творчество и творческое самовыражение.

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Автор: Диана Могилевич