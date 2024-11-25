'Hydrafacial имеет заслуженную популярность среди голливудских звезд', - косметолог Дарья Тищенко

Звездный дерматолог-косметолог Дарья Тищенко в интервью УНИАН рассказала о важности домашнего ухода, кому нужно делать инъекции, и о самой популярной среди селебрити процедуре.

Уход за кожей - это не только вопрос внешней красоты, но и важный аспект заботы о здоровье. Современная косметология предлагает множество возможностей для поддержания молодости, решения проблем с кожей и достижения сияющего вида.

Звездный дерматолог и косметолог Дарья Тищенко в интервью УНИАН ответила на самые распространенные вопросы о процедурах, домашнем уходе и выборе косметических средств, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор и достичь наилучшего результата.

Дарья, есть ли смысл инвестировать в дорогой домашний уход, если регулярно посещать косметолога?

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Профилактика возрастных изменений - это всегда хорошая инвестиция для тех, кто заботится о себе. Однако вкладывать деньги в масс-маркет или люксовые бренды не всегда целесообразно. Лучший выбор - профессиональный домашний уход, подобранный врачом-косметологом. Только специалист после консультации сможет правильно выбрать уход в соответствии с вашими потребностями, пожеланиями, бюджетом и привычками.

Не все пациенты готовы выполнять полный уход дома, но даже использование профессионального геля для умывания и крема может дать хороший результат. Такой подход поможет поддерживать состояние кожи и заинтересует пациента в дальнейших консультациях.

Какие признаки того, что коже нужен профессиональный уход, а не только домашние средства?

Если вы замечаете первые мимические морщины, сухость кожи, высыпания, расширенные поры, неровный тон кожи, покраснения, провисание кожи, выпадение волос или отечность, это свидетельствует о необходимости профессионального ухода. Даже если вы просто недовольны внешним видом кожи и хотите его улучшить, стоит обратиться к косметологу.

Пациентам, которые боятся инъекций, я рекомендую заранее подготовить кожу и поддерживать ее на должном уровне. Для этого достаточно раз в месяц посещать косметолога для уходовых процедур, пилингов или Hydrafacial. Это безболезненно, приятно, результативно и комфортно.

Сейчас многие женщины решают проблемы с помощью филлеров. Как часто нужно проводить инъекции для сохранения эффекта, и являются ли они безопасными при регулярном применении?

Частота процедур зависит от их типа. Например, при мезотерапии, биоревитализации, плазмотерапии или использовании полинуклеотидов рекомендую поддерживающие процедуры раз в три месяца. Если это филлеры на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция, то их применяют раз в 6, 9 или 12 месяцев в зависимости от возраста, показаний и пожеланий пациента.

Ботулинотерапию обычно проводят раз в 3-6 месяцев. Безопасность процедур зависит от квалификации и опыта врача, а также от использования сертифицированных и зарегистрированных препаратов.

Какие виды филлеров являются наиболее безопасными, и как выбрать тот, что подходит именно тебе?

Безопасными считаются филлеры, которые полностью биодеградируют, то есть рассасываются, и созданы на основе гиалуроновой кислоты. Важным фактором является наличие антидота на случай осложнений, а также соответствие препарата сертификатам качества, его производственная технология, когезивность, эластичность и пластичность.

Я выбираю филлеры, которые прошли клинические испытания, имеют отличную репутацию и были введены не менее 100 000 пациентам. Выбор препарата - это задача врача-косметолога, ведь для разных участков нужна разная плотность и концентрация гиалуроновой кислоты. Также учитываются особенности кожи и пожелания пациента. Это медицинский препарат, который должен назначать и вводить только врач.

Какие экспресс-процедуры можно сделать перед важным событием, чтобы выглядеть свежо и ухоженно?

Hydrafacial - это любовь с первого сеанса. Аппарат не имеет аналогов в мире: ни одна другая технология не позволяет совместить целый комплекс процедур, таких как лечение, омоложение, лифтинг, увлажнение и очищение, за один сеанс. Процедура безопасна, подходит для любого типа кожи и возраста и не имеет сезонных ограничений.

По статистике, каждые 12 секунд в мире проводят Hydrafacial. Эта процедура является фаворитом в элитных клиниках эстетической медицины и имеет заслуженную популярность среди голливудских звезд, таких как Кейт Уинслет, Пэрис Хилтон, Бейонсе, Мэтью МакКонахи, Камерон Диаз и других. Она позволяет получить результативный, безболезненный и приятный уход перед любым важным событием.