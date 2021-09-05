Совсем скоро в Украине значительно похолодает, поэтому пора запастись несколькими модными шапочками.

Бесспорно аксессуары завершают образ и поднимают любой лук на новый уровень стиля, а один из самых стилеобразующих - головной убор. Стилист Росина Трач рассказала, какие головные уборы будут в тренде осенью-зимой.

Модные панамы 2021

Да, лето прошло, а панамки остались! Меховые, кожаные, плетёные из крупной вязки, ангоровые - чего только не придумают дизайнеры, чтобы обновить такой, казалось бы, обычный аксессуар. Модницы с радостью подхватили эту идею и теперь быть стильным и в тепле легко.

Модные кепи 2021

Он бьет все рекорды комбинаторики. Его носят практически со всем и это выглядит очень свежо и актуально. Особенно он хорош в образах, где есть хотя б один элемент классического стиля. Очень уютно и по-осеннему выглядят кепи в бежево-пастельных оттенков в крупную клетку.

Модные шапки 2021

Да, шапки будут всегда с нами. В этом сезоне они в тренде всякие: и с помпонами, и обычные, и удлинённые. Главное правило стиля гласит - "стиль в контрасте", поэтому сочетаем их с вещами, другими по стилю, по фактуре и объёму. Тут главное, чтобы шапка подчеркивала красоту лица.

Модные шляпы 2021

Самый простой и ничем не выдающийся образ шляпа способна вытянуть и сделать максимально эффектным. Этого у неё не отнять. Как самодостаточный и акцентный элемент она подбирается очень тщательно: учитывается цвет, высота, ширина полей и форма. И все! Вы ее даже можете сделать своей индивидуальной и узнаваемой фишкой.

Модные береты 2021

Ассоциация с Францией и художниками постепенно растворяется и береты становятся излюбленными головными уборами звёзд стрит стайла. Ими завершают самые разнообразные стилевые решения и настроения, но что остаётся неизменным - это неуловимый их шарм и женственность, утончённость и аристократизм.

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Автор: Диана Могилевич