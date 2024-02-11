Это маст-хев холодного времени года.

Дизайнер Андре Тан раскрыл модные тенденции этого сезона. Он назвал самые популярные вещи, которые чаще всего можно заметить на девушках в последнее время.

Угги

По словам дизайнера, угги - настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея. Их носит едва ли не каждая вторая девушка.

Видео дня

Эко-мех

Вот уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. Андре Тан говорит, что это очень стильно и экологично.

Цветная кожа

Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.

Панама

Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Ее можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.

Вязаные вещи

В тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.

Вас также могут заинтересовать новости: