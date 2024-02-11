Дизайнер Андре Тан раскрыл модные тенденции этого сезона. Он назвал самые популярные вещи, которые чаще всего можно заметить на девушках в последнее время.
Угги
По словам дизайнера, угги - настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея. Их носит едва ли не каждая вторая девушка.
Эко-мех
Вот уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. Андре Тан говорит, что это очень стильно и экологично.
Цветная кожа
Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.
Панама
Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Ее можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.
Вязаные вещи
В тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.