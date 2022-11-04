Вкусы у всех разные, однако мировые тенденции диктуют моду для любого региона.

Наверняка вы не раз видели по телевизору или просматривали в социальных сетях фрагменты иностранного показа мод и ловили себя на мысли о том, что модели выходят на подиум в очень странных нарядах. Это неудивительно, ведь понимание моды и красоты у каждого свое. Рассказываем о самых странных трендах, которые так и не "прижились" у нас.

Боди с разрезом

Да, в последнее время боди довольно популярны среди наших модниц, однако такой огромный разрез впечатлил не всех. Лишь единицы носили и носят такое, но в целом модницы предпочитают классическое боди.

Обувь разных цветов

Этот тренд пытаются продвинуть еще с 2020 года, но его также не оценили наши модницы.

Видео дня

С такой обувью практически невозможно ничего сочетать, да и в концепции целого образа розоцветные туфли или ботинки выглядят слегка странно.

Слишком свободный комбинезон

Несмотря на то, что эту одежду распиарили как ту, которая способна скрыть любые изъяны фигуры, она "не зашла". Не помогло даже то, что это очень комфортная одежда для прогулок или активного отдыха. Эту моду попросту не поняли.

Ассиметричный свитер

Ассиметричные вещи в целом очень тяжело завоевывают любовь публики. Например, в конце 2021 года модные пространства буквально запленили подобные свитера, однако ожидаемой реакции они так и не получили. Полюбили их действительно единицы, а все из-за их непрактичности.

Брюки галифе

Такие брюки уже были в моде когда-то давно - в 2005-2007 годах. Но в их случае фраза "Новое - это хорошо забытое старое" не сработала. В 2021-2022 году они снова появились на модных витринах, но их неохотно приняли в стильную среду.

Напомним, названы самые стильные теплые свитера на зиму.

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