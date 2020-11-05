Самым главным врагом для сухой кожи является алкоголь. Он действует как мочегонное средство в организме, то есть выводит жидкость. Это может привести к обезвоживанию и высыханию кожи.

Внесение изменений в диету - отличный первый шаг к решению проблемы сухой кожи. Вот несколько продуктов, которые отрицательно на нее влияют, поэтому их лучше исключить из рациона.

Читайте такжеСтало известно, как омолодить лицо в домашних условияхАлкоголь. Он действует как мочегонное средство в организме, то есть выводит жидкость. Это может привести к обезвоживанию и высыханию кожи. Кроме того, спиртное может сделать тонкие линии и морщины более выраженными.

Соленые продукты. Еще одна причина сухой кожи. Когда вы едите слишком много соли, тело вытягивает больше жидкости из клеток, чтобы нейтрализовать соль. В результате, из-за недостатка жидкости в организме кожа становится более сухой. При соленой диете не забудьте также выпивать много воды, чтобы восстановить баланс, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Сахар. Избыток сахара в кровотоке может вызвать «перекрестное сшивание» коллагена, что станет причиной жесткости и потери эластичности кожи. Поскольку она состоит из коллагена, недостаток этого белка в рационе может привести к потере формы и упругости. Сахар также способен ослабить и высушить кожу.

Рафинированные углеводы. Переработанные углеводы, такие как белый рис, хлеб и макаронные изделия, могут повредить коллаген в коже так же, как сахар. Потеря коллагена делает кожу более склонной к появлению морщин и усилению воздействия гравитации (обвислой коже).

Продукты с высоким содержанием витамина A. Чрезмерное количество витамина A может вызвать сухость кожи, выпадение волос, трещины на губах, ослабление костей, головные боли и многое другое. Продукты, которые являются хорошими источниками витамина А, включают жир печени рыб, печень, яичные желтки, масло, сливки и обогащенное молоко. Можно отказаться от приема добавок с витамином А, но перед этим проконсультируйтесь с врачом.

Кофе. Как и алкоголь, кофе может обезвоживать кожу, сужая кровеносные сосуды, что влияет на приток жидкости к коже. Кофе особенно плохо воздействует на область вокруг глаз. Еще хуже, если вы пьете кофе натощак.

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Автор: УНИАН