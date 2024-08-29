Знаменитость была в классическом костюме с символическим кольцом на пальце.

Принцесса Уэльская Диана в 1996 году официально развелась со своим мужем - принцем Чарльзом. Лондонские папарацци сняли принцессу 28 августа того года и показали, как выглядела представительница королевской семьи Великобритании.

Чарльз и Диана поженились в 1981 году. Ее свадьба с наследником британского престола стала одной из самых грандиозных королевских бракосочетаний, которое транслировалось по всему миру. Позже у супругов родилось двое сыновей - принцы Уильям и Гарри. Однако после 15 лет в браке, в 1996 году пара распалась.

Официальный развод состоялся 28 августа. В этот день в Великобритании объявили, что супруги больше не вместе и был издан специальный указ по этому поводу. В этот же день Диану застали столичные фотографы, когда она прибыла в лондонскую студию Английского национального балета.

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Диана предстала перед камерами в изысканном образе. Ее "луки" даже после смерти до сих пор считаются модными, а саму принцессу называют эталоном стиля. На этот раз знаменитость выбрала для себя белый топ, светло-голубой жакет с белыми полосками и брюки такого же цвета.

Свой образ Диана дополнила драгоценными аксессуарами. В частности, золотыми серьгами с жемчугом, а на пальце звезды красовалось кольцо с синим сапфиром, которое Чарльз подарил ей на предложении. Даже после развода Диана продолжала носить это кольцо.

Сейчас этим аксессуаром владеет жена принца Уильяма - принцесса Уэльская Кэтрин.

Напомним, ранее принц Гарри осуществил мечту матери принцессы Дианы после ее смерти.

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