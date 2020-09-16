Собака выпустит одежду / instagram.com/boobie_billie

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Билли стала популярной благодаря своим ярким образам. Она носит лишь брендовую одежду от Louis Vuitton, Jacquemus и Prada.

В ее интернет-магазине уже появились шелковые платки за 80 долларов и маленькие сумочки за 270 долларов.

"Я никогда не носила одежду для собак. Мне никогда не хотелось запускать бренд одежды для собак, потому что мне нравится та же одежда, что и всем остальным. Я не отрицаю, что в какой-то момент выпущу футболки со своим изображением, но я хочу делать нечто большее. Это серьезный фэшн-бренд", - написала в Instagram Буби.

Собака выпустит одежду / instagram.com/boobie_billie
Собака выпустит одежду / instagram.com/boobie_billie

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Автор: УНИАН