Розовый "аутфит" - хит этого сезона, в нем вы будете самой модной.

Фильм "Барби" спровоцировал новую "лихорадку". В тренды ворвался розовый цвет. "Кукольные" наряды стали невероятно популярными. Однако подобрать действительно стильный "лук" в розовых оттенках бывает непросто.

УНИАН собрал самые интересные идеи образов в стиле фильма "Барби", многие украинские бренды уже выпустили розовую одежду и модные аксессуары.

Головные уборы для образа Барби

Если вы не хотите полностью облачаться в "кукольные" наряды, создайте образ с розовыми аксессуарами. К примеру, украинский дизайнер Руслан Багинский выпустил немало головных уборов в ярком цвете фуксии. Шляпки и кеппи удачно впишутся в повседневный и праздничный образ.

Видео дня

Стильно и удобно: летние костюмы в розовом цвете

Если вы не любите платья, присмотритесь к летним костюмам. Простые и легкие шортики с оборками отлично подойдут для любого роста. А стильный "верх" - блуза с объемными рукавами, создаст максимально "кукольный" образ. Подобные костюмы часто появляются в коллекциях модных брендов, таких как Sleeper.

Сексуально и дерзко - розовые платья и юбки

Собираетесь на вечеринку или же светский раут? Подчеркните свой вкус изящным платьем. Стиль Барби это не только рюши и яркий цвет. К примеру, украинский бренд MARSEGO показал, как выглядит французский шик в розовых тонах. Необычные вырезы и акцент на зону декольте подчеркнут все ваши достоинства. Подобные платья не стоит дополнять аксессуарами, образ и так превратит вас в Барби.

Повторить стилистику фильма "Барби" вам также помогут струящиеся юбки. Модный бренд BEVZA, который создала украинка, удачно стилизовал такую юбку с высокими сапогами. Конечно, в летнюю жару о такой обуви никто не думает, потому вы можете дополнять образ стильными босоножками на каблуке.

Как у Барби, только круче

Если же вы не любите юбки и платья, вам отлично подойдет ромпер. Такой коротенький комбинезон подходит как для прогулки, так и для похода на работу. Розовые оттенки точно дадут всем понять, что вы - фанатка Барби. Однако в сочетании с белой обувью вы получите невероятно нежный и стильный образ. Украинский бренд Vita Kin предлагает вышитые ромперы, в которых точно не получится затеряться в толпе.

Напомним, ранее стало известно, что в фильме "Барби" показали наряд от украинского бренда.

Вас также могут заинтересовать новости: